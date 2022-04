Россия распробовала фигурные шоу – как Америка в 90-х (там каталась даже Тутберидзе). А почему эта индустрия зацвела и развалилась в США?

В России стартовал сезон ледовых шоу: в конце марта прошел Кубок Первого канала – попытка подружить соревнования с развлечением, 1 апреля – представление «Влюбленные в фигурное катание». Дальше по календарю – гастроли Тутберидзе, концерт «Ледникового периода» в честь Татьяны Тарасовой и «Союз чемпионов» с Плющенко во главе.

Такую сторону фигурного катания – без борьбы за медали, гонки прыжков и изнурительной конкуренции – внутри страны популяризировал Илья Авербух. Но родина ледовых шоу – США, где 30 лет назад они превратились в индустрию с впечатляющими оборотами и сильной конкуренцией.

Дик Баттон изобрел формат, благодаря которому фигуристы не боялись завершать карьеру, а ISU пришлось увеличить призовые на соревнованиях

Во второй половине XX века в фигурном катании появился новый формат – чемпионат мира среди профессионалов . Его придумал Дик Баттон – двукратный олимпийский чемпион из США, который не оставил спорт после карьеры: стал комментатором, написал книгу и учредил продюсерскую компанию Candid Productions.

Первый чемпионат прошел в 1973 году в Японии, но впоследствии переехал на родину Баттона. Поскольку это не было полноценным соревнованием, строгие правила ISU там не действовали.

«На любительских турнирах судьи считают тройные прыжки, и если ты делаешь их недостаточно много, остальные аспекты твоего катания никого не интересуют. Мы не заставляем участников подтверждать свои заслуги. Мы позволяем им показывать креативные программы, вставляя туда столько тройных прыжков, сколько захочется », – объяснял Баттон.

Чемпионаты мира среди профессионалов преследовали сразу две цели: фигуристы могли продлить карьеру на несколько лет без ущерба для здоровья, получая при этом отличные гонорары, которые не мог обеспечить ISU, а публике нравился формат с соревновательным напряжением.

Определенным минусом турниров Баттона была минимальная ротация победителей: Бойтано выигрывал 5 раз, Браунинг – 3. В женском катании лидерами по очереди были Дороти Хэмилл, Деби Томас, Кристи Ямагучи и Юки Сато, которых изредка разбавляли другие чемпионки.

Именно Бойтано бойкотировал турнир, как только продюсеры решили изменить концепцию и разбавить состав участников любителями. Конкурировать с техничными молодыми фигуристами ветеранам было практически невозможно – рухнула сама концепция борьбы творчеством, а не прыжками.

Сражался с профессиональными турнирами и ISU, которому были невыгодны моментальные перемещения новых чемпионов с пьедесталов в ледовые шоу. Чтобы удержать фигуристов в спорте, увеличили гонорары в серии Гран-при, а американская федерация не разрешала своим спортсменам уезжать на гастроли без специального разрешения и отчислений из гонорара.

Пошлину платили и организаторы: например, шоу «Чемпионы на льду» отдало федерации в 2000 году 500 тысяч долларов.

В американских шоу выступали Тутберидзе и Ягудин, а Тарасова называла их организатора Колумбом, открывшим Америку русским фигуристам

Успех американских ледовых шоу заключался в трех составляющих: безжалостный гастрольный график, щедрые гонорары и вдумчивый подбор звезд. Титулы были важны, но не меньшую роль играли харизма и сильная история:

• Гордеева продолжала выступать одна даже после смерти Гринькова от сердечного приступа, полученного на тренировке перед очередным шоу;

• двойное золото Бережной / Сихарулидзе и Сале / Пеллетье в Солт-Лейк-Сити-2002 стало отличным разогревом для их совместных номеров в Stars on Ice;

• Ягудина позвали в Stars on Ice после победы в Солт-Лейке, несмотря на то, что за 3 года до этого Том Коллинз выгнал Алексея из своего шоу после обвинений другой участницы в избиении (по версии журналиста Филипа Херша – из-за пьянства и расистских высказываний).

Именно Коллинза и его шоу «Чемпионы на льду» Татьяна Тарасова благодарила за то, что он «открыл для русских фигуристов Америку».

« Мы всегда стремились попасть в тур Коллинза, поскольку много лет это было единственное место, где русские могли зарабатывать . <…> Тур у Коллинза всегда организован потрясающе. Любые услуги — только высшего уровня, хотя начинали они с мотелей. Сейчас же участники тура живут или в «Беверли-Хиллз» или «Четырех временах года», а это самые дорогие отели в Америке», – описывала Тарасова в своей книге «Красавица и чудовище».

Выиграв золото Солт-Лейка с двумя легендарными программами, Ягудин снова стал желанным гостем в США. В постолимпийское межсезонье он выступил около 100 раз, став хэдлайнером всех престижных американских шоу. По данным The New York Times, за три появления на льду в начале сезона-2002/03 (последнего в карьере Алексея) американская федерация заплатила ему 275000 долларов – публика охотно покупала билеты на нового чемпиона, а звезды сопоставимых масштабов в мужском катании у США тогда не было.

Шоу Stars on Ice, куда пригласили Ягудина, зародилось в 80-х при участии олимпийского чемпиона Скотта Хэмилтона. Проект создавался в противовес популярному тогда «Диснею на льду» с мультяшными героями и детскими сценариями, а также театрализованному Ice Capades, которое тоже делало акцент не на самих фигуристах, а на узнаваемых образах, которые можно было на них примерить.

Ice Capades появилось еще в 1940-м и поначалу было главным инструментом заработка вышедших на пенсию фигуристов. Большим плюсом Ice Capades стало то, что оно давало работу фигуристам без серьезных титулов, хотя там катались и звезды: Торвилл и Дин, Белоусова и Протопопов, Робин Казинс.

На излете популярности Ice Capades там успела поработать даже Этери Тутберидзе : она ехала в США в составе российского ледового балета, но сначала из-за сложностей на границе часть коллектива не пустили, а потом рядом с домом, где жила Тутберидзе, произошел теракт.

Американец, приютивший Этери и ее партнера по труппе, помог им попасть в Ice Capades – причем Тутберидзе, несмотря на ее танцевальное прошлое, пришлось осваивать поддержки из парного катания.

Хэмилтон тоже начинал с Ice Capades, но быстро понял, что ниша не ограничивается детскими сказками и цирковыми номерами. Его Stars on Ice стартовало как локальное шоу с минимальным бюджетом, но за год доросло до первой телетрансляции, через 2 смогло позволить себе пригласить Брайана Орсера, Деби Томас и Трейси Уилсон, а через 4 – организовать гастроли в Канаде.

Участие в Stars on Ice было не только прибыльным, но и престижным. Ягудину приходилось отрабатывать контракт даже с обострением травмы ноги: «Однажды после шоу мне стало так плохо, что пришлось останавливать всю автобусную колонну, дабы женщина-врач, которая ехала в другом экспрессе, пришла ко мне и помогла справиться с болью.

Я горстями пил обезболивающие таблетки, иначе просто не мог вытерпеть до конца представления. На людях я старался не хромать и всем своим видом показывал, что у меня все в порядке. Но как только оказывался за кулисами, то чуть не падал, волоча ногу», – рассказывал Алексей в автобиографии «НаPRолом».

Популярность ледовых шоу в США проходит: мешают нехватка новых звезд, пандемия и усталость публики

Кризис в американских ледовых шоу наступал постепенно.

Сначала сдались Ice Capades: шоу обанкротилось в конце 90-х, когда зрители перестали ходить на новое прочтение «Золушки», «Рокки» и «Розовой пантеры». Шоу не спасли ни Дороти Хэмилл, которой пришлось влезть в миллионные долги, ни контракт с кинокомпанией MGM.

В 2002 году завершилась эпоха профессиональных чемпионатов мира – в трех из четырех дисциплин (исключение – женское катание) победили олимпийские чемпионы того года, подтвердив опасения Бойтано о том, что допуск к турнирам любителей убьет формат.

Сейчас аналогов чемпионатов Баттона не существует, хотя завершившие карьеру фигуристы соревнуются с любителями в шоу-турнире Japan Open. Но большую часть команд составляют действующие спортсмены, на фоне которых недавние звезды не всегда смотрятся выгодно: Фернандес в сентябре 2019-го стал пятым, проиграв победителю (Нэтану Чену) 36 баллов, но он же за 2 года до этого обошел ветерана Оду на 31. Впрочем, в 2018-м Нобунари взял реванш у Хавьера – сенсационно закончил вторым, уступив только Шоме Уно.

В 2008-м Champions on Ice отменили гастроли и объединились с конкурентами Stars on Ice. «Лучше иметь один финансово успешный тур, чем два, испытывающих трудности. Наши шоу продавали билеты одновременно и заставляли потребителей выбирать», – объяснял продюсер Stars on Ice. В 2019-м автор идеи Champions on Ice Том Коллинз скончался.

Подход Stars on Ice оказался самым рабочим, хотя масштабы гастролей сократились: на весну 2022 года запланировано всего 24 шоу против 36 в дебютный сезон. В составе американского тура – только местные фигуристы; Канада за неимением действующих чемпионов пригласила уже завершивших карьеру Уивер / Поже, Баттла, Осмонд и Стойко.

По индустрии серьезно ударила пандемия c ее ограничениями и невозможностью планировать продажу билетов. Но проблемы начались еще в конце прошлого века – рынок оказался перенасыщен ледовыми шоу, в то время как в любительском спорте результаты американцев начали проседать.

«В 90-е телевидение закупало все, что связано с фигурным катанием. Люди готовы были производить шоу в духе «кролики Playboy судят соревнования по рок-н-роллу на коньках», спортсменов забрасывали деньгами и они за это делали что угодно» , – жаловался Брайан Бойтано.

Популярность американских ледовых шоу не осталась незамеченной в других странах: в России появились спектакли Авербуха, Навки и Плющенко, а также шоу группы Тутберидзе; Юна Ким организовала в Корее All That Skate; в Швейцарии выросло Art on Ice. Япония успешнее всех тестирует разнообразные форматы – от полупрофессионального Japan Open и театрального «Сейлор Мун на льду» до признанного ISU командного чемпионата мира.

Успешность североамериканского подхода лучше всего сформулировал Максим Траньков: «Катаясь, я думал, что мне платят за мою олимпийскую медаль. Но оказалось, что мне платили за то, что я делаю на льду прямо сейчас. Мы всю ночь едем из города в город, все ложимся спать в автобусе, а потом я просыпаюсь в 11 и практически не вижу никого вокруг. Скотт взял урок танцев в Pro Dance Studio, а Тесса поехала на йогу».

Такое отношение вряд ли предотвратит закат американских шоу, но точно может его отсрочить.

Фото: starsonice.com; Gettyimages.ru/Hulton Archive / Stringer, Matthew Stockman; РИА Новости/Александр ; fsrussia.ru; vk.com/eteritutberidze