Манчини бесится в Саудовской Аравии: послал болельщиков, раскритиковал клубы из-за звезд, сборную остановил вратарь весом 107 кг

Сборная Саудовской Аравии страдает в квалификации к чемпионату мира. Очередные два матча дома только усугубили кризис: предсказуемое поражение от Японии (0:2) и конфуз в игре против Бахрейна (0:0).

Хозяева не забили ни одного гола вратарю-богатырю: Эбрахим Лутфалла был персоной для насмешек в социальных сетях до встречи из-за веса в 107 кг, но это не помешало ему отразить пенальти и суммарно совершить четыре спасения.

Саудовская Аравия потерпела вторую неудачу в рамках третьего этапа квалификации дома, когда на сборную давали коэффициент ниже 1.50. До этого команда Роберто Манчини умудрилась не обыграть Индонезию.

После четырех туров Саудовская Аравия набрала только пять очков. Есть риск не пройти на чемпионат мира, хотя ожидания от итальянца были очень велики – не зря его сделали одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира с окладом примерно в 30 млн евро.

Манчини постоянно жалуется – у провала много причин: играют легионеры, не везет, болельщики не поддерживают

Сборная Саудовской Аравии пережила пик славы на чемпионате мира в Катаре после победы над Аргентиной. К сожалению, тот успех имел обратный эффект – почти все футболисты деградировали, о чем не стесняется говорить Роберто Манчини.

«Мы должны закончить жить прошлым. Три года назад здесь была другая ситуация. Возможно, игроки были моложе , а еще они чаще выходили на поле. Сейчас у меня 20 футболистов – все сидят на лавке в клубах. Такого быть не должно», – шумел Манчини еще до встречи с Японией.

Итальянец недоволен новым лимитом на легионеров. В чемпионате Саудовской Аравии теперь разрешено выпускать сразу восемь иностранцев в стартовом составе, в заявку можно включать десять. Четыре топ-клуба с радостью восприняли изменения – традиционно местных игроков отправляют не мешаться на фланги обороны.

Следствие нового лимита – рекордный летний трансфер саудовского защитника Мотеба Аль-Харби. «Аль-Хилаль» заплатил за футболиста почти 30 млн евро, хотя его истинная стоимость составляет около одного миллиона – наценка за паспорт.

Вторая причина – отсутствие удачи. В матчах с Индонезией и Бахрейном сборная дважды не реализовала пенальти – оба промаха у легенды Салема Аль-Досари (забивал Аргентине).

«Если мы в каждой игре не забиваем с пенальти – будут проблемы. Если будем забивать с пенальти – проблемы уйдут. Почему пенальти бьет Салем? А я не знаю – его спросите ».

Такая манера общения Манчини возмутила журналистов. В Саудовской Аравии не понимают, почему тренер не выбирает пенальтиста.

После поражения от Японии тренер также считал, что сборная не заслужила поражение – в доказательство раздал всем представителям прессы статистический отчет о матче.

Недоволен итальянец и поведением болельщиков. После игры с Бахрейном Манчини грубо отмахнулся от публики, призывавшей его оперативно уйти в отставку.

Квалификация в Азии: много сенсаций, Узбекистан очень близок к выходу, Кыргызстан и Китай – еще в гонке

В группе C, где выступает Саудовская Аравия, Китай добыл первую победу в четвертом туре. Здесь как раз в хозяев против Индонезии не слишком верили – был солидный коэффициент 2.50.

В группе A на чемпионат мира пытаются пробиться Узбекистан и Кыргызстан. Участники Олимпийских игр во главе с Аббосбеком Файзуллаевым и Эльдором Шомуродовым как раз свои матчи в статусе фаворита выигрывают и делят лидерство с Ираном (10 очков после четырех матчей).

А вот кто еще сильно удивил – Кыргызстан. Скромная сборная одолела Северную Корею дома. Коэффициент на такой исход был 3.60. Шансы квалифицироваться на чемпионат мира еще остаются.

Следующие два тура состоятся в ноябре. Роберто Манчини не позавидуешь – выезд в Австралию, а затем гостевой матч против Индонезии. Работа под угрозой.

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Фото: Gettyimages.ru /Robert Cianflone; East News /AFP/East News