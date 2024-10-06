В РПЛ такого еще не было: серия Махачкалы – заявка на мировой рекорд

Аутсайдеры РПЛ в Воронеже встревожили повышенной результативностью – забили целых два гола. Это редкость для «Динамо». Букмекерские компании настолько перестали верить в возможный «верховой» исход игр новичка РПЛ, что в преддверии битвы в Воронеже давали всего 1.35 на базовый тотал больше 2,5 – это рекорд сезона.

Серия Махачкалы: 11 матчей, больше одного гола не забивали, коэффициенты все ниже

Мы еще до начала сезона предполагали , что «Динамо» будет лидером по количеству «низовых» матчей, но, конечно, не с таким запасом. У любой другой команды РПЛ есть как минимум четыре «верховые» игры. Например, у того же «Факела».

Букмекеры ожидали, что серия Махачкалы будет под угрозой в играх с лидерами, но даже гранды РПЛ ничего не смогли поделать: «Краснодар», «Локомотив», «Спартак», «Динамо» – никто из четверки не спровоцировал результативный сценарий.

Таким образом, и аналитики теперь уже реагируют соответствующим образом. Не исключено, что даже против «Зенита» вероятность «низовой» игры в линии будет выше.

Таких команд в мире больше нет

В РПЛ никогда так не стартовали. Найти подобный пример в мире самостоятельно очень сложно – в топ-лигах почти все клубы давно прервали похожие серии, хотя туров в элитных чемпионатах было сыграно и меньше. Исключение – «Ланс»: подопечные Уилла Стилла увлеклись ничьими, но и провели только шесть игр.

Единственный аналог Махачкалы хотя бы в двух сильнейших европейских дивизионах – испанский «Мирандес», выступающий в Сегунде. Клуб после восьми матчей имеет разницу мячей 5:3.

Аномалия и для России – антирекорд за 10 лет принадлежит «Уфе» и «Крыльям»

В прошлом чемпионате чемпионом по «низовым» матчам стал «Факел» в соотношении 23 к 7. Далее расположились «Пари НН» (19 «низов») и на удивление «Краснодар» (19).

Начиная с 2014 года, антирекорд по «верховым» встречам – пять матчей из тридцати. Такие грустные показатели были у «Крыльев Советов» в сезоне-15/16 и «Уфы»-16/17.

Самара закончила чемпионат с разницей мячей 19:31. В то же время клуб не боролся за выживание, финишировав девятым. Волжанами тогда руководил прагматичный бельгиец Франк Веркаутерен, использовавший схему с тремя центральными защитниками. В Самаре качественно оборонялись три богатыря: Тарас Бурлак, Иван Таранов и высокорослый бразилец Надсон.

«Уфа»-16/17 – совместный сезон Виктора Гончаренко и Сергея Семака. «Уфа» умудрилась финишировать седьмой с разницей мячей 22:25. Семак подхватил команду после 17-го тура. Примечательно, что руководителем клуба тогда был Шамиль Газизов – нынешний генеральный директор махачкалинцев.

Сколько можно было бы выиграть на тоталах Махачкалы?

С точки зрения ставок «Динамо» – самый надежный актив сезона в РПЛ. Работает значительно стабильнее Англии Гарета Саутгейта на Евро.

Для примера возьмем стандартные ставки на тотал меньше по 1000 рублей. При таком раскладе чистая прибыль после игры с «Факелом» составила бы 7580 рублей. 69% прироста за столь короткий период времени.

После перерыва на матчи сборных в Махачкалу пожалует ЦСКА, а самая тяжелая проверка тотала на прочность – выезд в Санкт-Петербург 2 ноября.

Ставки на Спортсе

Фото: vk.com/fcdmx ; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; РИА Новости /Владимир Федоренко