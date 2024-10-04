В НХЛ – самый непредсказуемый сезон в истории: 13 команд – претенденты на Кубок Стэнли

4 октября открывается регулярный чемпионат НХЛ. Лига всегда была одной из самых непредсказуемых в мировом спорте, но в 2024 году список лидеров выглядит аномальным даже для такого статуса: сразу 13 команд находятся относительно рядом в букмекерской линии – до 20.00.

В последний раз похожий расклад сил на НХЛ был у букмекеров до начала сезона-06/07. Тогда только «Оттава» располагала коэффициентом ниже 10.00, а одиннадцать команд шли в группе до 20.00. Чемпионом в итоге стал «Анахайм» по коэффициенту 12.00. Сейчас лидирующая компания уплотнилась еще больше.

Кого же чуть выделяют букмекеры?

Коэффициент 10.00 у аналитиков получили три клуба: «Даллас», «Колорадо» и действующий чемпион «Флорида».

Еще одна любопытная история: у некоторых заокеанских букмекеров первым идет «Эдмонтон». В российских легальных компаниях он стоит ниже вышеуказанной тройки, но совсем рядом за 11.00.

«Флорида» в преддверии прошлого сезона не входила в число главных фаворитов. Сейчас коэффициент в тройке лучших – стандартный эффект чемпиона. В XXI веке только «Питтсбург» и «Тампа-Бэй» брали главный трофей два года подряд.

«Даллас» – один из самых стабильных клубов лиги. Команда два сезона подряд доходила до финала на Западе. Аналитики называют «Старз» наиболее сбалансированным коллективом лиги в предстартовых прогнозах.

«Колорадо» два года назад начинал сезон с коэффициентом 5.25 – это как раз редкость для НХЛ. Сейчас шансов стало в два раза меньше. «Лавин» после чемпионства губили травмы и отнюдь не спортивные приключения Валерия Ничушкина.

Огромная группа теневых фаворитов

Традиционно принято выделять «Темную лошадку», но в НХЛ их целый полигон. Еще девять команд расположились в диапазоне от 12.00 до 20.00.

Например, «Тампу-Бэй» не списывают после вылета в первом раунде плей-офф. «Молнии» как раз замыкают группу претендентов с 5% шансов и выше.

Здесь же группе затаился и «Нью-Йорк Рейнджерс» с Артемием Панариным, и чемпион 2023 года «Вегас».

Прогресс года по коэффициентам – «Виннипег». На «Джетс» до старта прошлого регулярного чемпионата давали только 50.00, а сейчас команда уже оценивается на одном уровне с «Тампой» (20.00).

«Питтсбург» рухнул, а у «Вашингтона» есть задача поважнее

В преддверии нового сезона аналитики окончательно разочаровались в шансах «пингвинов». Коэффициент на последний подвиг Сидни Кросби и Евгения Малкина вырос с 20.00 до 50.00.

Традиционно для последних лет не верят и в участие «Вашингтона» в борьбе за трофей. На титул команды Александра Овечкина предлагается меньше двух процентов (60.00). Очевидно, что командные задачи уходят в тень на фоне большой индивидуальной гонки 39-летнего ветерана.

Главным аутсайдером сезона букмекеры называют «Анахайм». «Утки» в прошлом регулярном чемпионате смогли обойти «Чикаго» и Сан-Хосе», но сейчас стоят ниже всех с коэффициентом 500.00.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Tyler Schank/Clarkson Creative, Bruce Bennett, Mike Carlson