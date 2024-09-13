Букмекеры не верят в отставку Ротенберга из СКА. Совсем

Главный фаворит КХЛ СКА открыл чемпионат совсем не так, как ожидали букмекеры. Питерцы уступили в трех матчах из четырех, еще и не забросили ни одной шайбы в ворота «Трактора» и «Локомотива» (0:3 и 0:2).

СКА оценивался фаворитом в линии против «Металлурга» за 2.00 и получил котировку 1.90 до встречи с «Трактором». Подопечные Романа Ротенберга пока занимают девятое место в Западной конференции, отставая от «Куньлуня» на одно очко.

Грустит и Евгений Кузнецов: один гол в трех матчах, ни одной результативной передачи – совсем не те показатели, что ждали от хоккеиста, получившего статус главной звезды КХЛ в новом сезоне.

Такой старт – тревога для любого тренера, но не для Романа Ротенберга. Букмекеры уверены, что будущее молодого наставника – вне опасности, отставка крайне маловероятна.

Коэффициент не меняется: Ротенберг – самый стабильный тренер, вероятность негативного решения – меньше 13%

В линии Бетсити представлена специальная линия на отставку наставников в КХЛ. Важно, что букмекеры предлагают предсказать именно уход любого тренера в течение сезона, а не первым в лиге. То есть пари сыграет при отставке до завершения регулярного чемпионата.

Уход Романа Ротенберга оценивается коэффициентом 8.00. Это самый высокий показатель надежности в лиге. Вероятность отставки Ротенберга ниже, чем, например, наставника «Локомотива» Игоря Никитина (7.00). А ведь Ярославль стартовал с четырех побед подряд и был в финале прошлого розыгрыша Кубка Гагарина. То есть букмекеры полагают, что доверие к Ротенбергу выше, чем к любому тренеру в лиге.

Еще один пример – Алексей Кудашов. У него такого крепкого фундамента для реализации творческих идей нет: после трех поражений в четырех матчах наставник «Динамо» получил коэффициент 5.00 на отставку (вероятность 20%).

Календарь в ближайшее время – лучший друг тренерского штаба СКА

СКА после нескольких сложных матчей сможет относительно расслабиться в играх со скромными соперниками. Питерцы еще раз встретятся с «Ладой». Как раз клуб из Тольятти ранее удалось победить на выезде. Интересно, что именно Олег Браташ из «Лады» – фаворит на отставку в линии. Его уход аналитики оценивают по коэффициенту 2.20. Далее состоится противостояние с «Сочи» – главным аутсайдером Западной конференции, по мнению букмекеров.

Итоговые котировки на обладателя Кубка Гагарина также не претерпели изменений. СКА – все еще главный фаворит. Эксперты полагают, что с четвертой попытки у Романа Ротенберга получится завоевать трофей.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Екатерина Лызлова, Александр Гальперин