Уникальный матч в Лиге наций: Сан-Марино может выиграть в первый раз за 20 лет

Первый день в Лиге наций и сразу – редкий шанс для Сан-Марино. Худшая сборная в истории европейского футбола всерьез претендует на победу. Лучшей возможности в УЕФА для Сан-Марино быть не может – в гости приезжает Лихтенштейн.

Безумные цифры о матче двух карликов:

● Сан-Марино не выигрывает даже в товарищеских матчах с 2004 года. ● Лихтенштейн не выигрывает c 2020 года. ● Лихтенштейн забил три гола в последних 23 матчах. ● Сборная Сан-Марино за всю историю не проиграла только в 11 встречах. ● В новой Лиге наций одна из двух сборных в любом случае получит шанс на повышение.

Страдания Сан-Марино: одна победа в истории, недавно пытались обыграть островитян

Сборная Сан-Марино в 2004 году как раз победила Лихтенштейн со счетом 1:0. А единственный гол прямым ударом со штрафного забил местный легендарный бомбардир Энди Сельва (8 мячей в 73 матчах).

В интервью после той исторической игры на тот момент главный тренер Джампаоло Мацца предполагал, что первая победа станет фундаментом для прогресса… Прогноз не совсем оправдался: наставник пытался еще одиннадцать лет, но сдался в 2013 году, установив рекорд по количеству матчей во главе Сан-Марино (85 игр).

В последние годы сборная достаточно часто меняет тренеров. Нынешний наставник Роберто Чеволи трудится на своем посту с 15 декабря 2023 года.

В поисках первой победы санмаринцы сменили тактику: в федерации стали договариваться о товарищеских матчах с аутсайдерами других зон. В 2022 году удалось добиться приезда сборной Сейшельских Островов. Подобный ход выглядел ударом наверняка: гости до этого имели одну победу в 51 матче, занимали 198-е место в рейтинге ФИФА и проделали путь в 7000 км до Сан-Марино. В завершение черной серии поверили даже букмекеры: в линии предлагали 1.36 (!) на успех хозяев.

Факты о той поездке гостей:

● Вояж был частично оплачен ФИФА. ● Команда прибыла в день игры на автобусе, потратив только на финальный маршрут шесть часов через пробки. ● В заявке Сейшельских Островов было 16 игроков. ● 15 футболистов гостей не являлись профессионалами.

На удивление африканцы даже в таком состоянии дали бой и не пропустили (0:0). А в Сан-Марино договорились с двумя новыми соперниками…

На сей раз европейский аутсайдер постучался в КОНКАКАФ. Здесь ударили по рукам с Сент-Люсией и Сент-Китс и Невис. Первый визит санмаринцев на Карибы получился относительно достойным (0:1, 1:1). А вот дома против Сент-Китс и Невис провалились, хотя букмекеры снова ждали победу (коэффициент 2.10). Санмаринцев хватило только на то, чтобы удержать ничью 0:0 после поражения со счетом 1:3.

Лихтенштейн: шумел в квалификации, мучил Россию, но покатился после ухода легенд

Сборная Лихтенштейна могла остаться в памяти как крепкая сборная – одна из самых колючих, если рассматривать традиционный подвал европейской зоны. Сейчас картина совсем другая: Лихтенштейн по результатам превосходит только Сан-Марино, а в официальных матчах квалификаций не выигрывает с 2014 года (тогда победили Молдову).

«Золотые» годы Лихтенштейна – это период с 2005-го по 2010-й. Тогда представители княжества регулярно цепляли победы в официальных матчах. В отборе на чемпионат мира вовсе выиграли две встречи и оставили позади себя Люксембург, набрав восемь очков.

Именно в той самой квалификации на чемпионат мира в Германии Лихтенштейн мог запомниться и российским болельщикам: в Вадуце россияне с огромным трудом одолели аутсайдера со счетом 2:1, не было легко и дома (вязкие 2:0 с дублем Кержакова).

Лихтенштейн был настолько хорош в той квалификации, что отобрал очки у Португалии, забив два гола. В сборной шумели Марио Фрик, Мартин Штокласа и Франц Бургмайер. Все выступали в швейцарских лигах – сейчас исполнителей подобного уровня и близко нет.

Букмекеры что-то почувствовали

Сборная Сан-Марино открылась в линии на матч с Лихтенштейном за коэффициент выше 4.00. Сейчас уже наблюдается иная динамика: поставить на гостей можно за 2.30. Их победа оценивается вероятностью ниже 50%.

Команды пересекались между собой в 2020 году в Лиге наций. Тогда как раз Лихтенштейн подтвердил свой статус предпоследней команды Европы, выиграв в гостях 2:0, а дома довольствовался безголевой ничьей.

Очевидная история – тотал меньше. В последних пяти матчах соперники друг другу много не забивали, поэтому сейчас на «верховой» исход и дают 3.00.

В то же время у Сан-Марино есть большие надежды на прорыв за счет атакующего тандема капитана Маттео Витаоли и восходящей звезды Николы Нанни. Пока у футболистов два гола в 133 матчах.

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В группе дивизиона D Лиги наций Сан-Марино и Лихтенштейн также сыграют против Гибралтара. Это как раз фаворит в этой тройке. Победитель группы выйдет в дивизион C, а обладатель второго места попадет в стыковые матчи за право повыситься в классе.

Ставки на Спортсе

Фото: eastnews.ru /Matthias Balk; Gettyimages.ru /Christian Hofer