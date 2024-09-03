Медведев – в 1/4 US Open, он – уже третий фаворит турнира. И теперь сыграет с главным

Даниил Медведев легко прошел Нуну Боржеса в 1/8 финала US Open 2024 – победил в трех сетах, отдав лишь четыре гейма (6:0, 6:1, 6:3). Каковы дальнейшие перспективы?

И вообще – оправдывал ли российский спортсмен ожидания от него в этом году?

Конкуренты выбыли – шансы улучшились

До старта турнира Медведев у букмекеров котировался пятым – с 15.00 на титул. Новак Джокович, Карлос Алькарас и Янник Синнер составляли тройку явных фаворитов, два следующих претендента – как раз Медведев плюс Александр Зверев. Двое из этого списка выбыли еще до четвертого раунда: Джокович проиграл Алексею Попырину, а Алькарас – Ботику ван де Зандшульпу.

Медведев теперь – третий фаворит с 5.50. Впереди – Синнер (2.35) и Зверев (4.50).

Помимо Боржеса на пути к четвертьфиналу Медведев прошел Душана Лайовича, Фабиана Марожана и Флавио Коболли. В каждой из игр он был явным фаворитом. Коэффициенты на победу шли от 1.05 до 1.12. Или от 89% до 95% в процентах вероятности.

Сейчас предстоит сыграть с Синнером, и именно итальянец – фаворит. На его победу дают 1.41. На Медведева – 2.90, и это только 34% вероятности.

Это пятый четвертьфинал US Open в карьере Медведева. В предыдущие четыре раза он преодолевал эту стадию – однажды дошел до полуфинала, трижды – до финала (один титул).

Хороший сезон Медведева – кроме французских выступлений

Ожидания букмекеров – и итоговый результат. Что сошлось, а что нет в этом году? Сравниваем на турнирах «Большого Шлема» и Олимпиады.

● Australian Open – лучше. Перед началом турнира Медведева котировали четвертым с коэффициентом 10.00 на победу, Джоковича, Алькараса и Синнера оценивали выше. Алькараса выбил Зверев, который сам уступил Медведеву в полуфинале. Наш теннисист забрался в финал и выиграл два сета у Синнера, но затем проиграл три. И все же выступил лучше, чем ожидали.

● «Ролан Гаррос» – хуже. Медведев шел восьмым с коэффициентом 20.00, но в список восьми лучших не попал, отпустив туда Алекса Де Минаура в четвертом раунде. А выиграл Алькарас – как раз первый фаворит.

● «Уимблдон» – лучше. На нем опять-таки выделяли троицу Джокович-Алькарас-Синнер. Медведев котировался шестым с 20.00, а вошел в четверку лучших – это стало возможным благодаря победе над Синнером в четвертьфинале. На полуфинале остановился, уступив Алькарасу.

● Олимпиада – ровно. Шел он в мужском турнире девятым с привычным 20.00. То есть мог оказаться за пределами восьмерки сильнейших. И оказался –проиграл Феликсу Оже-Альяссиму. С другой стороны, особой разницы с «Ролан Гаррос» быть, скорее, не могло.

● US Open – пока неизвестно. На этот раз Медведев начинал пятым с 15.00. Выход в полуфинал позволит сказать, что на трех из четырех турниров «Большого Шлема» наш теннисист выступил лучше ожиданий букмекеров.

Да и на прошлом US Open получилось круче! Тогда в финале ждали Алькараса и Джоковича (2.80 и 2.30 на победу), а к Новаку попал Медведев (10.00). Как раз потому что обыграл в полуфинале Алькараса. Жаль, не удалось взять титул.

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Фото: Gettyimages /Al Bello / Staff, Jamie Squire / Staff