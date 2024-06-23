Франция – Польша: крупная фора на поляков или сухой матч французов?

Роберт Левандовски возвращается в Дортмунд, но не в «Боруссию», просто в этом городе сборная Польши встретится с Францией в последнем туре группы D. Планы у команд разные, а уровень мотивации кажется примерно одинаковым.

Расклады в группе: Франция желает пока на первом месте, поляки не уйдут с последнего

Единственная команда Евро-2024 без шансов на плей-офф после двух туров – Польша. Она уже не покинет последнюю строчку, так что матчем против Франции завершит выступления на турнире.

Французы пока вторые в таблице – с голландцами одинаковое количество очков и разница мячей, но забитых меньше.

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Прежде всего, возникает вопрос – так ли важно Франции первое место. При нем она попадет на вторую команду группы F – Турцию или Чехию (ну, или Грузию). Со второго места она угодит на вторую команду группы E – может быть Бельгия, а еще – Румыния, Словакия или Украина.

То есть можно теоретически влететь на Бельгию, но гораздо больше шансов – на команду, которая вполне по силам. Хоть с первого места, хоть со второго. Да и бельгийцы для французов – совсем не катастрофа.

Варианты ставок: как сухой матч, так и польская фора

Что интересного по ставкам:

● Франция при Дидье Дешама не выигрывает последний тур группового этапа: 0:0 со Швейцарией на Евро-2016, такой же счет с Данией через два года на ЧМ, 2:2 с Португалией на Евро-2020, затем 0:1 от Туниса на ЧМ-2022.

Сейчас Франция – явный фаворит, так что даже +2 на Польшу идет за 1.55.

● Франция пропустила всего три гола в квалификации и сухо играет на Евро. Поляки хоть и забивают в каждом матче, но здесь соперник уровнем выше, а Роберт Левандовски совсем не в форме. Сухой матч Франции – 1.87.

● В первых таймах квалификации Франция вообще не пропустила ни одного гола, как это происходит и на Евро. Победа Франции в первом тайме оценивается в 1.70, ее гол до перерыва – всего в 1.44.

Пять последних очных матчей

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2022: Франция – Польша 3:1

2011: Польша – Франция 0:1

2004: Франция – Польша 0:0

2000: Франция – Польша 1:0

1995: Франция – Польша 1:1

Ставки на Спортсе

Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

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