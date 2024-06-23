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Блогер угадал три счета в игровой день Евро. А другой поставил – и выиграл с коэффициентом 665!

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22 июня на Евро-2024 состоялись три матча. Их счета полностью угадал нигерийский блогер Bossolamilekan. В начале дня он опубликовал прогнозы в твиттере.

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И правда: Грузия сыграла 1:1 с Чехией, Португалия разгромила 3:0 Турцию, а Бельгия обыграла 2:0 Румынию. 

Мы посмотрели коэффициенты на точные счета этих матчей – 7.00, 13.00 и 7.50, из этого сложился бы отличный экспресс в 682.50.

А еще один парень из Нигерии прочел прогноз – и зарядил в экспресс как раз эти три счета. У него получился коэффициент чуть меньше – 665.62, но выигрыш все равно солидный. Валюта на скрине – нигерийская найра.

Встречались и другие скрины – например, экспресс на три исхода. Итоговый коэффициент, понятно, получился меньше, но он тоже прошел. 

А у угадавшего все три счета сейчас миллион подписчиков в твиттере. Пост с точными счетами собрал 24 миллиона просмотров.

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Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield

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