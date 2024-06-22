3 мин.

Главное в девятый день Евро: цифровое объяснение паса Роналду, Мамардашвили не превзошел вратаря с Евро-2004

43

В девятый день на чемпионате Европы обошлось без больших сенсаций. Два фаворита из трех выиграли, Грузия завоевала исторический балл на чемпионате Европы и даже сохраняет шансы на плей-офф. В центре внимания – Роналду и его рекорды, а также вратарь сборной Грузии, вписавший себя в историю турнира одним матчем.

Грузия – Чехия: только один вратарь за 20 лет был лучше Мамардашвили на Евро

Матч Грузии – пособие для вратарей. Уже к 60-й минуте Мамардашвили оформил десять спасений, а xG Чехии превзошел отметку в 3.00. Космическое выступление оставляет команду в борьбе, а самому вратарю заливает крепкий фундамент для перехода в топ-клуб.

● Чехия нанесла 12 ударов в створ ворот и не выиграла – такого не случалось на Евро с 1980 года.

● Мамардашвили за один матч предотвратил 3.19 гола.

● Последний раз так много спасений у одного вратаря на Евро было в 2004 году: у Колинько за Латвию против Нидерландов (12 против 11 у Георгия).

● Грузия обменивается голами с соперниками в шести матчах из семи.

● У Чехии вовсе идет серия на «обе забьют» из шести встреч.

Португалия – Турция: пас Роналду затмил смешной автогол. А пас – рекордный

Сборная Португалии очень легко выиграла у Турции. Заявка на чемпионский футбол. Одна неожиданность – нет голов от Криштиану Роналду. До турнира коэффициент на один забитый мяч португальца на Евро-2024 был 1.10. В то же время Криштиану может оформить рекорд даже передачей. Не просто так поделился с Бруну.

● Роналду объявлен новым рекордсменом Евро по «ассистам». Правда, источники не сходятся. По версии Opta, у Роналду – семь голевых передач, а на официальном сайте УЕФА у Роналду и чеха Поборски – по восемь. Португалец имеет суммарно больше двадцати результативных действий на турнире. Это, естественно, также рекорд.

● Фернандеш оформил 19 результативных действий в последних 15 матчах за Португалию.

● Турция третий Евро подряд строго проигрывает со счетом 0:3 на групповом этапе.

● Турция пропустила тринадцать голов в последних шести встречах.

Бельгия – Румыния: проклятье Лукаку, но с плей-офф вопросов почти нет

Сборная Бельгии закрыла поражение от Словакии в первом туре. Огорчен может быть только Ромелу Лукаку. Если бы все отмененные голы форварда засчитали, то он бы смог опередить всех бомбардиров на нынешнем Евро, за исключением «автогола»…

● Бельгийцы забили свой самый быстрый гол на крупных турнирах за всю историю (73 секунды).

● Румыния в последних четырех матчах забивала только Украине.

● Румыния на каждом из своих шести Евро проигрывает хотя бы один матч без забитых мячей.

● Румыния и Словакия выйдут в плей-офф, если просто сыграют между собой вничью с любым счетом.

● Лукаку в последний раз забивал на крупном турнире за сборную на Евро-2020 – Италии.

Ставки на Спортсе

Хорватия – Италия: последний шанс или последний матч для Модрича на Евро

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Kevin C. Cox

logoСтавки на футбол
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Румынии по футболу
logoСборная Турции по футболу
logoСтавки на спорт
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Грузии по футболу
logoСборная Чехии по футболу
logoГеоргий Мамардашвили
logoКриштиану Роналду
logoБруну Фернандеш
logoЕвро-2024
logoРомелу Лукаку