Главное в девятый день Евро: цифровое объяснение паса Роналду, Мамардашвили не превзошел вратаря с Евро-2004

В девятый день на чемпионате Европы обошлось без больших сенсаций. Два фаворита из трех выиграли, Грузия завоевала исторический балл на чемпионате Европы и даже сохраняет шансы на плей-офф. В центре внимания – Роналду и его рекорды, а также вратарь сборной Грузии, вписавший себя в историю турнира одним матчем.

Грузия – Чехия: только один вратарь за 20 лет был лучше Мамардашвили на Евро

Матч Грузии – пособие для вратарей. Уже к 60-й минуте Мамардашвили оформил десять спасений, а xG Чехии превзошел отметку в 3.00. Космическое выступление оставляет команду в борьбе, а самому вратарю заливает крепкий фундамент для перехода в топ-клуб.

● Чехия нанесла 12 ударов в створ ворот и не выиграла – такого не случалось на Евро с 1980 года.

● Мамардашвили за один матч предотвратил 3.19 гола.

● Последний раз так много спасений у одного вратаря на Евро было в 2004 году: у Колинько за Латвию против Нидерландов (12 против 11 у Георгия).

● Грузия обменивается голами с соперниками в шести матчах из семи.

● У Чехии вовсе идет серия на «обе забьют» из шести встреч.

Португалия – Турция: пас Роналду затмил смешной автогол. А пас – рекордный

Сборная Португалии очень легко выиграла у Турции. Заявка на чемпионский футбол. Одна неожиданность – нет голов от Криштиану Роналду. До турнира коэффициент на один забитый мяч португальца на Евро-2024 был 1.10. В то же время Криштиану может оформить рекорд даже передачей. Не просто так поделился с Бруну.

● Роналду объявлен новым рекордсменом Евро по «ассистам». Правда, источники не сходятся. По версии Opta, у Роналду – семь голевых передач, а на официальном сайте УЕФА у Роналду и чеха Поборски – по восемь. Португалец имеет суммарно больше двадцати результативных действий на турнире. Это, естественно, также рекорд.

● Фернандеш оформил 19 результативных действий в последних 15 матчах за Португалию.

● Турция третий Евро подряд строго проигрывает со счетом 0:3 на групповом этапе.

● Турция пропустила тринадцать голов в последних шести встречах.

Бельгия – Румыния: проклятье Лукаку, но с плей-офф вопросов почти нет

Сборная Бельгии закрыла поражение от Словакии в первом туре. Огорчен может быть только Ромелу Лукаку. Если бы все отмененные голы форварда засчитали, то он бы смог опередить всех бомбардиров на нынешнем Евро, за исключением «автогола»…

● Бельгийцы забили свой самый быстрый гол на крупных турнирах за всю историю (73 секунды).

● Румыния в последних четырех матчах забивала только Украине.

● Румыния на каждом из своих шести Евро проигрывает хотя бы один матч без забитых мячей.

● Румыния и Словакия выйдут в плей-офф, если просто сыграют между собой вничью с любым счетом.

● Лукаку в последний раз забивал на крупном турнире за сборную на Евро-2020 – Италии.

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Фото: Gettyimages.ru /Stu Forster, Kevin C. Cox