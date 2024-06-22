Главное в девятый день Евро: цифровое объяснение паса Роналду, Мамардашвили не превзошел вратаря с Евро-2004
В девятый день на чемпионате Европы обошлось без больших сенсаций. Два фаворита из трех выиграли, Грузия завоевала исторический балл на чемпионате Европы и даже сохраняет шансы на плей-офф. В центре внимания – Роналду и его рекорды, а также вратарь сборной Грузии, вписавший себя в историю турнира одним матчем.
Грузия – Чехия: только один вратарь за 20 лет был лучше Мамардашвили на Евро
Матч Грузии – пособие для вратарей. Уже к 60-й минуте Мамардашвили оформил десять спасений, а xG Чехии превзошел отметку в 3.00. Космическое выступление оставляет команду в борьбе, а самому вратарю заливает крепкий фундамент для перехода в топ-клуб.
● Чехия нанесла 12 ударов в створ ворот и не выиграла – такого не случалось на Евро с 1980 года.
● Мамардашвили за один матч предотвратил 3.19 гола.
● Последний раз так много спасений у одного вратаря на Евро было в 2004 году: у Колинько за Латвию против Нидерландов (12 против 11 у Георгия).
● Грузия обменивается голами с соперниками в шести матчах из семи.
● У Чехии вовсе идет серия на «обе забьют» из шести встреч.
Португалия – Турция: пас Роналду затмил смешной автогол. А пас – рекордный
Сборная Португалии очень легко выиграла у Турции. Заявка на чемпионский футбол. Одна неожиданность – нет голов от Криштиану Роналду. До турнира коэффициент на один забитый мяч португальца на Евро-2024 был 1.10. В то же время Криштиану может оформить рекорд даже передачей. Не просто так поделился с Бруну.
● Роналду объявлен новым рекордсменом Евро по «ассистам». Правда, источники не сходятся. По версии Opta, у Роналду – семь голевых передач, а на официальном сайте УЕФА у Роналду и чеха Поборски – по восемь. Португалец имеет суммарно больше двадцати результативных действий на турнире. Это, естественно, также рекорд.
● Фернандеш оформил 19 результативных действий в последних 15 матчах за Португалию.
● Турция третий Евро подряд строго проигрывает со счетом 0:3 на групповом этапе.
● Турция пропустила тринадцать голов в последних шести встречах.
Бельгия – Румыния: проклятье Лукаку, но с плей-офф вопросов почти нет
Сборная Бельгии закрыла поражение от Словакии в первом туре. Огорчен может быть только Ромелу Лукаку. Если бы все отмененные голы форварда засчитали, то он бы смог опередить всех бомбардиров на нынешнем Евро, за исключением «автогола»…
● Бельгийцы забили свой самый быстрый гол на крупных турнирах за всю историю (73 секунды).
● Румыния в последних четырех матчах забивала только Украине.
● Румыния на каждом из своих шести Евро проигрывает хотя бы один матч без забитых мячей.
● Румыния и Словакия выйдут в плей-офф, если просто сыграют между собой вничью с любым счетом.
● Лукаку в последний раз забивал на крупном турнире за сборную на Евро-2020 – Италии.
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Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Kevin C. Cox