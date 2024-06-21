Шотландия – Венгрия: венгры еще успевают в плей-офф, Шотландия напоследок пробьет тотал по карточкам

В воскресенье, 23 июня, стартует заключительный тур. Матчи в группах уже будут начинаться в одно время. В квартете A только одна игра имеет большое значение – противостояние Шотландии и Венгрии.

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Заявка на худшую сборную Евро-2024

Шотландия набрала одно очко во втором туре, но снова, скорее, разочаровала в атаке. За два матча у подопечных Стива Кларка не набралось даже 1.00 по xG. Против Швейцарии прогресс – три удара в створ.

Шотландия продолжает удивительную стабильность на всех чемпионатах Европы: после 1992 года команда ни разу не забивала больше гола. Еще одна закономерность для продвинутых любителей цифр: в четырех матчах подряд у Шотландии играет четный счет, а в десяти встречах только два раза проходил нечетный. Если что, то коэффициент на «чет» сейчас – 1.95.

Подбор фактов в пользу Венгрии

Сборная под руководством Росси провела очень качественный матч с Германией. Немцам повезло не пропустить в концовке. Венгры создали много моментов, нанесли три удара в створ, заработали семь угловых – это достойное выступление. В особенности, если вспомнить, как против Германии играла Шотландия.

Венгрия до Евро в шестнадцати матчах имела только одно поражение. Да, игра со Швейцарией получилась неудачной, но и там забили. Могли и спастись в концовке. Плюс, всегда работает фактор Собослаи. Нельзя недооценивать влияние звезды.

Венгрия до матча с Германией забивала во всех играх в 2024 году. Сбалансированный коллектив с качественным тренером. Многое указывает на прорыв в последнем матче.

Шансы еще есть – провокация верховой игры

С тремя очками выйти из группы вполне реально – Украина из 2021 года не даст соврать. Венграм нужна не просто победа, а крупный успех. А Шотландию не устроит ничья. Должен быть результативный концерт, может, даже и аномальный счет.

● Тотал больше для этой игры – база. В противном случае сборные будет просто сложно понять. Коэффициент на подобный расклад составляет 1.75.

● Победа Венгрии за 2.50 – отменное предложение. До турнира шотландцы предлагались андердогами, а теперь их в линии подравняли. За один гол Швейцарии?

● Обе сборные имеют очевидный верховой тренд по карточкам: у Венгрии шесть матчей на ТБ 3.5; у Шотландии – пять из шести. На три желтые карточки и более для Шотландии – 2.90.

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Пять последних очных матчей

● 2018. Венгрия – Шотландия (0:1). ● 2004. Шотландия – Венгрия (0:3). ● 1987. Шотландия – Венгрия (2:0). ● 1980. Венгрия – Шотландия (3:1). ● 1960. Венгрия – Шотландия (3:3).

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Фото: Gettyimages /Matthias Hangst / Staff, Shaun Botterill / Staff

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