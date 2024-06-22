Бельгия – Румыния: Лукаку огорчит скептиков, а Бельгия способна пробить коэффициент 9.50

В субботу, 22 июня, игровой день завершают команды из самого развеселого квартета. В группе E Румыния и Словакия посмеялись над букмекерами, выиграв матчи по коэффициентам 4.00 и 7.50 соответственно. Чем ответит Бельгия во втором туре?

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У Бельгии не все так грустно – поможет дистанция и Лукаку

Для сборной Бельгии последние матчи на крупных турнирах – чистейшая аномалия. Команда имеет суммарно больше 7.00 по xG, но забила только один гол (с учетом чемпионата мира). Против Словакии соотношение было 1.97 на 0.59. И это ведь еще в 1.97 не включены два отмененных гола.

То есть с точки зрения статистики за Бельгию менее боязно, чем за ту же Англию. Очевидно, что в команде неплохой микроклимат, а качество состава позволяет рассчитывать на борьбу за высокие места в Германии.

Не стоит переоценивать андердога – до Евро был мрак

Румыны показали, что их оборона не зря считалась одной из лучших в квалификации Евро. Украину разбили за счет нелепых ошибок соперника, а в обороне действовали на уровне Италии в 90-е.

Румынию сильно недооценивали до турнира, а сейчас на фоне крупной победы есть серьезный соблазн и для переоценки. До Евро сборная не обыгрывала Болгарию, Лихтенштейн и Северную Ирландию, а от Колумбии пропустила три гола. Сомнительно, что случилось чудесное преображение.

Главный стабильный тренд для сборной – отсутствие прохода пари на обмен голами. Такой расклад играл в семи матчах из десяти.

Темные варианты для Румынии

В группе E – раздолье для ценителей теорий о взаимопомощи на футбольных турнирах. Словакия и Румыния могут не сильно напрягаться во втором туре, сыграть вничью между собой и вместе выйти из группы…

● В любом случае мотивация у Румынии именно на второй матч зашкаливать не будет. Бельгии по силам разобраться без пропущенных голов – одна команда не забьет за 1.88.

● Долгожданный гол Ромелу Лукаку оценивается за 1.85. Когда, если не сейчас?

● Самый вероятный счет у букмекеров – 2:0. Учитывая, что просматривается и разгром, а Бельгии пригодится разница мячей, то и 3:0 за 9.50 – вполне вариант.

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Пять последних очных матчей

● 2012. Румыния – Бельгия (2:1). ● 2011. Бельгия – Румыния (2:1). ● 1999. Румыния – Бельгия (1:0). ● 1998. Бельгия – Румыния (1:1). ● 1993. Румыния – Бельгия (2:1).

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Фото: Gettyimages /Shaun Botterill / Staff, Stu Forster / Staff

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