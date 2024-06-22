Турция – Португалия: Роналду забьет, есть предпосылки для разгрома

В субботу, 22 июня, сборные Португалии и Турции определят участника плей-офф, а могут выйти из группы и вместе, если поделят очки. Такой расклад маловероятен, учитывая разницу в классе и качество игры.

➡️ Сделать ставку на этот матч 💰

Португалия заслужила комплименты даже без голов Роналду

Сборная Роберто Мартинеса долго стучала в двери чешского «автобуса» пока не вскрыла соперника через аварийный выход Франсишку Консейсау. Если взять статистику, у Португалии получился очень качественный матч: наиграли на честные два гола по xG, нанесли 19 ударов – 8 в створ, выиграли по угловым 13:0. Получилось тотальное доминирование.

С точки зрения трендов по ставкам поддержали пари на обмен голами: проходит в пяти играх из семи.

Турция сыграла очень весело, но против аутсайдера. Есть ли шансы на сенсацию?

Турция, скорее, разочаровала с точки зрения командной игры. Сборная переполнена атакующими футболистами высокого уровня. Фактически Грузию победили только за счет исполнительского мастерства отдельных игроков. А в обороне полагались на случай. Сомнительно, что против Португалии сборная сможет резко перестроиться и сыграть в защите надежно.

Оборона – не уязвимое место, а зияющая пробоина: за год турки получили шесть мячей от Австрии, четыре от Японии, два от Польши, хорошо ложится в компанию и игра с Грузией.

Лучший шанс для Роналду

Понятно, что в контексте Португалии особое внимание под рекорды Криштиану Роналду. Футболист первым сыграл на шести Евро, а теперь может на всех отметиться голами. Оборона Турции – идеальный кандидат под красивую статистику.

● Базовое пари – на тотал больше, но лучше зайти конкретно под второй тайм: Португалия точно не будет удерживать счет, да и Турция в атаке способна создавать моменты за счет талантов. На два гола или более после перерыва – 1.95.

● Гол Роналду – база. Коэффициент 1.80 выглядит вполне рабочим. Можно попробовать и дубль за 5.05. Хет-трик за 15.50 – для ценителей острых ощущений.

● Португалия замучила угловыми Чехию, но обычно так много их не зарабатывает. А вот Турция, напротив, в трех матчах из последних пяти имеет общий тотал больше 10.5. На семь угловых и более от Португалии – 2.15.

➡️ Сделать ставку на этот матч 💰

Пять последних очных матчей

● 2022. Португалия – Турция (3:1). ● 2012. Португалия – Турция (1:3). ● 2008. Португалия – Турция (2:0). ● 2000. Португалия – Турция (2:0). ● 1996. Португалия – Турция (1:0).

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Alex Livesey / Stringer, Lars Baron / Staff

➡️ Раздаем фрибеты на ЕВРО-2024 каждый день 💰💰💰