Главное в пятый день Евро: Гюлер превзошел Роналду, Микаутадзе угрожает рекорду Арвеладзе, оборона Чехии – крах

Лучшие цифры без учета рекордов Криштиану и Пепе.

Вторник на Евро-2024 – сокращенный день. Для тех кого не отпустили с работы пораньше – начали попозже. В то же время оба матча по эмоциям точно не разочаровали.

Турция – Грузия: Гюлер встал в один ряд с великими, Микаутадзе угрожает рекорду Арвеладзе

Сборная Турции выиграла 3:1. Если не видеть игру, может сложиться ощущение предсказуемого противостояния, но это как раз тот случай, когда цифры не совсем по делу. Получился очень напряженный триллер. По xG вырисовывается открытая аномалия: 2,48 против 2,03. Матч еще и надолго останется в истории.

● Впервые с 1964 года в стартовом составе на игру Евро у одной сборной вышли два футболиста младше 20 лет (Арда Гюлер и Кенан Йылдыз). Единственный раз такой состав был у Венгрии.

● Гюлер – третий футболист младше 20 лет, забивший в дебютном матче на Евро. Венгр Бене сделал это в 1964 году; Роналду в 2004-м. Если считать до дней, то Арда – самый юный.

● Турция пропустила в шестом матче из последних семи.

● Жорж Микаутадзе забил одиннадцатый гол за сборную Грузии в 23 года. Лучший бомбардир в истории – Шота Арвеладзе (26). Хвича имеет 15 голов.

● Грузия с ноября 2022 года в основное время победила только Монголию, Кипр (2 раза), Таиланд и Люксембург.

Португалия – Чехия: юбилей Консейсау, страдания чешской обороны

В матче Португалии и Чехии было несколько ожидаемых рекордов: Пепе в 41 год стал самым возрастным футболистом в истории Евро; Роналду – первый, кто сыграл на шести чемпионатах Европы. А теперь смотрим чуть глубже.

● Консейсау забил первый гол за взрослую сборную Португалии в третьем матче, но ранее имел девять мячей за национальные молодежные команды.

● Португалия – Чехия – первая игра без голов до перерыва на Евро-2024.

● Чехия забила единственным ударом в створ, имея общий показатель xG 0.20.

● Чехия не играет вничью в первых матчах на Евро с 1976 года.

● Чехия в последних 25-ти матчах не пропускала только в играх с Фарерскими островами, Молдовой и Эстонией.

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Фото: Hendrik Schmidt, Piotr Kucza/Global Look Press