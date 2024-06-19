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Главное в пятый день Евро: Гюлер превзошел Роналду, Микаутадзе угрожает рекорду Арвеладзе, оборона Чехии – крах

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Лучшие цифры без учета рекордов Криштиану и Пепе.

Вторник на Евро-2024 – сокращенный день. Для тех кого не отпустили с работы пораньше – начали попозже. В то же время оба матча по эмоциям точно не разочаровали.

Турция – Грузия: Гюлер встал в один ряд с великими, Микаутадзе угрожает рекорду Арвеладзе

Сборная Турции выиграла 3:1. Если не видеть игру, может сложиться ощущение предсказуемого противостояния, но это как раз тот случай, когда цифры не совсем по делу. Получился очень напряженный триллер. По xG вырисовывается открытая аномалия: 2,48 против 2,03. Матч еще и надолго останется в истории.

● Впервые с 1964 года в стартовом составе на игру Евро у одной сборной вышли два футболиста младше 20 лет (Арда Гюлер и Кенан Йылдыз). Единственный раз такой состав был у Венгрии.

● Гюлер – третий футболист младше 20 лет, забивший в дебютном матче на Евро. Венгр Бене сделал это в 1964 году; Роналду в 2004-м. Если считать до дней, то Арда – самый юный.

● Турция пропустила в шестом матче из последних семи.

● Жорж Микаутадзе забил одиннадцатый гол за сборную Грузии в 23 года. Лучший бомбардир в истории – Шота Арвеладзе (26). Хвича имеет 15 голов.

● Грузия с ноября 2022 года в основное время победила только Монголию, Кипр (2 раза), Таиланд и Люксембург.

Португалия – Чехия: юбилей Консейсау, страдания чешской обороны

В матче Португалии и Чехии было несколько ожидаемых рекордов: Пепе в 41 год стал самым возрастным футболистом в истории Евро; Роналду – первый, кто сыграл на шести чемпионатах Европы. А теперь смотрим чуть глубже.

● Консейсау забил первый гол за взрослую сборную Португалии в третьем матче, но ранее имел девять мячей за национальные молодежные команды.

● Португалия – Чехия – первая игра без голов до перерыва на Евро-2024.

● Чехия забила единственным ударом в створ, имея общий показатель xG 0.20.

● Чехия не играет вничью в первых матчах на Евро с 1976 года.

● Чехия в последних 25-ти матчах не пропускала только в играх с Фарерскими островами, Молдовой и Эстонией.

Ставки на Спортсе

Фото: Hendrik Schmidt, Piotr Kucza/Global Look Press

logoСборная Чехии по футболу
logoКенан Йылдыз
logoФрансишку Консейсау
logoПепе
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Грузии по футболу
logoСборная Турции по футболу
logoЖорж Микаутадзе
logoАрда Гюлер
logoХвича Кварацхелия
logoЕвро-2024