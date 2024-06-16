Румыния – Украина: румыны не забили Лихтенштейну, но это не спасет Украину от тяжелой игры

В понедельник, 17 июня, в дело вступают команды из группы C. Здесь есть очевидный фаворит на первое место в группе – Бельгия (коэффициент 1.50 на победу). А вот в контексте борьбы за второе место – очень важная игра Украины и Румынии.

Румыния – самая закрытая команда Евро?

Сборная Эдварда Йорданеску очень сильно удивила в преддверии турнира. Команда сыграла два матча со счетом 0:0 против Болгарии и… Лихтенштейна! Это большая сенсация даже для товарищеской встречи: коэффициент на ничью во втором матче доходил до 14.00, гости в последнее время играли на уровне Сан-Марино.

А до этого было поражение от Колумбии и ничья с Северной Ирландией. Вот с таким грустным багажом команда прибыла на Евро-2024.

В квалификации румыны нулевыми ничьими не увлекались, но тренд на тотал меньше держали: в пяти играх из шести на финише не было забито больше трех голов, а в четырех матчах из пяти не проходила ставка на обмен голами.

Украина может разочаровать против закрытых соперников

Сборная Украины по именам – очевидный претендент на плей-офф. Букмекеры ставят команду Сергея Реброва второй по линии с заметным превосходством над Румынией и Словакией.

Почти на каждой позиции в составе либо игрок из топ-лиги, либо футболист, имеющий интерес со стороны европейских команд. В квалификации Украина достойно билась с Англией и Италией, а вот в стыковых матчах была близка к провалу.

Как раз игры против Боснии и Герцеговины и Исландии – показательны с точки зрения первого матча на Евро-2024. Украина снова встретится с «автобусом», но уже усовершенствованным. Дополнительно из тревожного – состояние игроков: Зинченко провел неудачный сезон, Довбик эмоционально выложился в Ла Лиге и ищет новый клуб, Малиновский уже не тот, что был даже три года назад. Состояние Мудрика – традиционная загадка.

По трендам в квалификации у Украины был очевиден «низовой» стиль: семь игр из восьми на тотал меньше 3.5, ни разу не уступали с разницей больше чем в один мяч после матча в Англии.

Гарантия на тотал меньше?

Матч Румыния – Украина – один из фаворитов у букмекеров на «низовой» расклад. На тотал больше 3 голов дают 3.20. Вся статистика говорит в пользу осторожной игры.

● Стиль игры Румынии неприятен для соперников. Коэффициент 2.00 слишком низкий для ставки на фаворита. Есть логика в том, чтобы выбирать двойной исход в пользу аутсайдера за 1.75. Ничья – вполне рабочий результат для двух команд в первом туре.

● Линия на тотал выглядит слегка перегруженной в сторону «низовой» игры. Даже на тотал больше одного гола во втором тайме можно ставить за 1.60.

● Обе команды обычно играют достаточно жестко: тотал больше 3.5 желтых карточек у Румынии проходил в шести матчах из восьми, а у Украины в семи из восьми. 1.95 – на «верховой» исход в очной встрече.

Пять последних матчей

● 2016. Румыния – Украина – 3:4. ● 2011. Румыния – Украина – 2:2. ● 2010. Украина – Румыния – 3:2. ● 2003. Украина – Румыния – 0:2. ● 2002. Румыния – Украина – 4:1.

Ставки на Спортсе

Фото: Arne Dedert/dpa, Zhang Gaiping/XinHua/Global Look Press