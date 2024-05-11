«Зенит» победил ЦСКА со счетом 17:0, но по угловым. Матч против логики в Санкт-Петербурге

«Зенит» упрочил свой худший сезон при Сергее Семаке. Впервые в его эпоху клуб проиграл семь матчей за один чемпионат. Еще больнее – поражение от формально немотивированного ЦСКА. Игра в Санкт-Петербурге – отличный пример матча против каких-либо статистических трендов.

Аномалия по угловым

Первое, что бросается в глаза – соотношение угловых. «Зенит» в среднем отправлял представителя к флажку чаще, чем один раз в пять минут. В итоге получился удивительный счет 17:0. Такое не всегда встретишь в матчах с участием Сан-Марино.

Для понимания нетипичной ситуации – статистика по стандартным тоталам «Зенита» в контексте угловых: в 11 играх из последних 23 было меньше девяти на двоих с соперниками, а больше 12.5 только четыре раза в 23 матчах. В свою очередь, ЦСКА имел тотал больше 12.5 угловых только в трех играх из двадцати.

С Федотовым много не пропускают

Какой тренд у ЦСКА подтвердился, так это о крепкой обороне против «Зенита» и в очень неожиданный момент. Подопечные Семака только два раза в десяти последних играх с красно-синими забивали больше одного гола.

Случилась и стандартная победа ЦСКА по фолам. Армейцы совершили 19 нарушений против 5 – это одиннадцатый раз в двенадцати матчах, когда москвичи фолят больше «Зенита». В эту же копилку «триумф» ЦСКА по желтым карточкам – десятый подряд.

А что теперь с чемпионской гонкой?

Букмекеры выставят коэффициенты только в конце дня и после матча с «Динамо». Пока можно вспомнить, что после 24-го тура на чемпионство команды Марцела Лички можно было ставить за 50.00.

Бело-голубые возглавят таблицу, если просто не проиграют «Балтике». В то же время ничья спровоцирует позитивные изменения в линии на титул «Спартака».

Ставки на Спортсе «Спартак» закрепил новый тренд, а «Краснодар» с Мусаевым – непобедим по угловым

Фото: РИА Новости /Михаил Киреев