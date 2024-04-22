Развлечения в понедельник: первый тайм миланского дерби, успех «Ромы», минимум голов в финале КХЛ

Даже в понедельник есть интересный футбол, включая суперматч в Милане, а еще – новая финальная игра в хоккее.

«Севилья» и «Мальорка» – без победителя до перерыва

«Мальорка» утягивает в ничейную яму в первом тайме чуть ли не любого соперника – только в девяти из 31 таймов до перерыва у нее ничьи не было! У «Севильи» – таких исходов 12, заодно и десять поражений.

Ничью в первом тайме матча «Севилья» – «Мальорка» дают за 1.93. Вариант попроще – это +0.25 на «Мальорку» за 1.68.

«Рома» превзойдет «Болонью» дома

Классный разогрев перед миланским дерби будет в Риме – встречаются претенденты на Лигу чемпионов. Обе команды очень домашние, а в гостях играют хуже.

Круче «Ромы» на своем поле выглядят только два клуба (и один из них – «Болонья»), а с Даниэле Де Росси на посту главного тренера команда на своем поле уступила только «Интеру». На выезде у «Болоньи» только четыре победы (правда, и поражений всего три).

Есть нулевая фора на «Рому» за 1.61, а -0.25 – за высокие 1.89.

Наконец, дерби! Первый тайм «Интера» интересен больше

Сегодня вечером «Милан» – «Интер», из трендов выбирай хоть какой, правда, любой из них связан с интеристами. Интересен первый тайм – «Интер» выиграл их 24 из 32, но «Милан» проиграл всего три.

При этом «Интер» в первом тайме из последних 22 матчей Серии А не забил лишь однажды, а «Милан» пропускает от него в семи последних играх именно в этот промежуток.

Нулевая фора «Интера» на первый тайм – 1.52, а -0.25 – сразу за 2.04. Гол «Интера» до перерыва предлагается за 1.83.

«Фаренсе» и «Бенфика» не забьют много

И дома, и вообще «Фаренсе» лишь один раз в последних десяти играх перебил ТМ3.5, а «Бенфика» – только однажды из последних восьми (и семи гостевых). Бороться «Бенфике» уже не за что – второе место никуда не денется, а «Фаренсе» не до конца обезопасился от зоны стыков и любое очко ценно.

ТМ3.5 идет за 1.62, можно рискнуть и с ТМ3 за 1.77.

В матче «Локомотива» и «Металлурга» не будет результативным третий период

ТМ1.5 по шайбам в третьем периоде сыграл в семи из последних восьми домашних матчей «Локомотива». В случае с «Металлургом» – три раза.

Так что – да, риск. Хотя и коэффициент приятный в сегодняшнем финале – 1.76.

Раздел «Ставки» на Спортсе

«МЮ» был близок к позору, но вышел в финал Кубка. На «Ковентри» можно было поймать 61.00

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

Фото: Gettyimages.ru /Marco Luzzani