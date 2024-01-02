Фора (-2) «Ювенутса» – проклятье, фора «Лас Пальмас» – тоже и «Бильбао» победит сегодня

Раздел «Ставки» на Sports.ru с очередной порцией ставок на сегодня.

Минус два

«Ювентус» не выиграл с форой (-2) в основное время в шести из семи последних домашних матчей в Кубке Италии (1 возврат, 5 поражений). «Салернитана» не проиграла с форой (+2) в основное время в семи из восьми последних выездных матчей в Кубке Италии (5 побед, 2 возврата).

1.58 сегодня – подарок.

Плюс один

«Лас-Пальмас» долго запрягал, однако смог. Команда классная дома – всего одно поражение от «Райо Вальекано» со счетом 0:1. С Барсой» тоже будет тяжко, поэтому фора (+1) за 1.92 просто прекрасна.

Атлетично

Несмотря на выездной матч, «Атлетик» должен обыгрывать «Севилью». Хозяева проваливают сезон, у них нет стабильности, а состав необходимо усиливать новыми игроками. Подопечные Кике Санчеса Флореса пока не готовы обыгрывать клубы уровня басков. «Атлетик» находится в хорошей форме. В четырех предыдущих поединках в Ла Лиге команда пропустила всего один мяч. Мой прогноз – «П2» за кэф 2.35.

Фото: Gettyimages/Emilio Andreoli