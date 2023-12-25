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На «Барселону» коэффициент вырос почти в 5 раз, на «Жирону» – упал в 125! Как проходит чемпионская гонка в Ла Лиге

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 Ла Лига ушла на рождественскую паузу за тур до конца первого круга. Следующий тур состоится уже в январе.

Главная интрига – чемпионская гонка, причем между «Реалом» и суперсенсационной «Жироной»!

Теперь «Реал» – главный фаворит, а в «Барсу» верят меньше, чем в «Жирону»

Перед турниром все было буднично – по 2.15 на «Реал» и «Барселону», чуть поодаль «Атлетико» за 9.00, а дальше – начиная с 26.00 на «Севилью». Чемпионство «Жироны» вообще шло с четырехзначной цифрой.

После пяти туров «Реал» лидировал с пятью победами, «Барселона» только однажды потеряла очки, а «Жирона» уцепилась за нее с таким же результатом. Через три тура коэффициент чуть упал на «Барсу», которая отставала от «Реала» на очко, но и лишь на очко опережала «Жирону».

Первая круглая отметка – 10 туров. Здесь коэффициент немного упал на «Реал» и обрушился на «Жирону» – в таблице они шли вместе, а «Барса» отставала на очко. После этого она проиграла «Реалу» – и коэффициент пополз вверх.

По итогам 15 туров «Реал» и «Жирона» шли так же вровень, а «Барселона» отставала на четыре очка, так что и коэффициент на нее подрос. «Реал» – все более явный фаворит чемпионата.

Скачок коэффициента на «Барсу» к 18 туру – результат 2:4 от «Жироны» и ничьей в Валенсии. Теперь «Барселона» уже даже не второй фаворит чемпионата.

А «Реал», даже несмотря на одинаковое количество очков с «Жироной», уже совсем не имеет конкурентов, судя по букмекерам.

Тренды сезона: «Атлетико» здорово играет дома, «Барселона» ужасна в первых таймах, «Лас-Пальмас» дико скучен до перерыва

Что интересного произошло за это время: 

● «Атлетико» – лучшая домашняя команда: потеряла очки лишь раз в десяти матчах, когда недавно сыграла 3:3 с «Хетафе». Потенциально разделить гордое звание может «Реал» – у него тоже одна потеря, но только в восьми матчах.

● Лучше всех в первых таймах играет «Атлетик» – выиграл половину, а проиграл только два. Вот у кого совсем не складывается, так это у «Барселоны» – лишь четыре выигранных первых тайма, только шесть команд играют еще хуже. А самая худшая – «Гранада».

● А «Мальорка» в первых таймах – все время играет вничью, аж 13 раз из 18. Но самая удивительная команда – «Лас-Пальмас»: у нее разница мячей в первых таймах 6:2, а всего – 15:15!

● Во вторых таймах хуже всех играет «Кадис» и забил лишь три гола из 14 всего, зато первых таймов он проиграл только три. А лучше всех после перерыва – «Реал». Отлично прибавляет и «Жирона» – у нее 13 выигранных вторых таймов из 18.

● Абсолютный лидер по «обе забьют» – «Вильярреал». Матчей сыграно 18, а такая ставка не зашла только трижды.

● Звание самой верховой команды делят «Вильярреал» и «Альмерия» (по 13 верхов из 18), а самая низовая – «Лас-Пальмас» (14 низов!).

● У «Гранады» целых 40 пропущенных голов. В топ-5 лигах больше только у «Шеффилд Юнайтед» (44) и «Дармштадта» (41).

● А «Бетис» после сентябрьских 0:5 от «Барселоны» не проигрывает уже больше трех месяцев. Правда, в этой 13-матчевой беспроигрышной серии он сыграл вничью девять раз, поэтому идет всего седьмым.

* * *

Букмекеры практически не сомневаются в том, что «Жирона» останется в топ-4 по итогам сезона – коэффициент на это дается 1.15. У «Барселоны» – 1.07, у «Атлетико» – 1.21. «Реал» даже не оценивается – всем и так понятно, что он не выпадет из четверки.

Остальные претенденты на зону ЛЧ – «Атлетик» с 3.70, «Реал Сосьедад» с 4.50, «Бетис» с 35.00, «Хетафе» со 150.00 и даже «Валенсия» с 250.00 и «Вильярреал» с 500.00.

Что касается вылета, то тут букмекерам все ясно с двумя командами: «Альмерией» за 1.05 и «Гранадой» за 1.15. Далее идут «Кадис» (2.20), «Сельта» (4.00), «Алавес» (5.50), «Мальорка» (7.50) и «Севилья» с «Вильярреалом» (по 13.00).

Следующий тур состоится 2-4 января: «Реал» примет «Мальорку», «Барселона» сыграет в гостях с «Лас-Пальмасом», но главный матч – «Жирона» – «Атлетико». Также любопытны матчи «Вильярреал» – «Валенсия» и «Севилья» – «Атлетик». «Реал Сосьедад» с Арсеном Захаряном сыграет дома против «Алавеса».

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Фото: Gettyimages/Alex Caparros; Guillermo Martinez/AFLO, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

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