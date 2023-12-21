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Блестящий Головин, «ПСЖ» в лидерах, «Ницца», играющая в катеначчо – промежуточные итоги Лиги 1

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В Лиге 1 – середина сезона. Сложная для «ПСЖ» и «Лиона», сказочная для «Ниццы», «Монако» и «Гавра». Раздел «Ставки» на Sports.ru подводит промежуточные итоги чемпионата Франции, смотрит на коэффициенты и как там дела у россиян.

Головин – лучший

Три месяца подряд – лучший игрок «Монако» (четвертый уже совсем скоро), включение в символическую сборную 1-го круга в Лиге 1 от L’Equipe, 5+2 по гол+пас, уверенность в завтрашнем дне:

«На сегодняшний день ситуация такова, что у меня действующий контракт с «Монако». Это клуб, который мне многое дал и где меня все устраивает. У нас отличные болельщики, мы стараемся радовать их как можно чаще. Так что сегодня главное мое желание заключается в том, чтобы «Монако» одерживал победы и занимал как можно более высокое место в турнирной таблице».

Александр Головин – мотор и ум этого «Монако», коуч Ади Хюттер признается, что без Александра в атаке никуда и никак. 

● 1,99 xG;

● 61,3 касаний мяча при 2,0 ключевых пасах за матч. Головин – лидер, ведет команду и обостряет тогда, когда требуется.

● При этом 1,4 отбора в среднем. Отрабатывает на обоих концах.

Плюс у БЕТСИТИ богатая линия на Александра:

● Тотал 9,5 голов: больше – 2.00, меньше – 1.75;

● Тотал 6,5 ассистов: больше – 2.20, меньше – 1.60;

● Тотал 10,5 желтых карточек: больше – 2.10, меньше – 1.65;

● Тотал 1,5 дублей (один уже есть): больше – 2.70, меньше – 1.47.

В общем, у Александра все в порядке, очень рады.

«Ницца» – самая незрелищная команда Европы

Однако, идет второй в чемпионате имени «ПСЖ». Катеначчо имени Франческо Фарьоли (так зовут главного тренера) давало плоды, однако немного не повезло, Париж все-таки уселся на первой строчке с пятиочковым преимуществом. Но такой стиль оправдан, особенно, если проговорить мантру «защита выигрывает титулы». 

Разница голов 19:9, xG самой команды в среднем – 1.43, 65% сухих игр, проходимость тотала больше 2,5, внимание – жалкие 18%. Прямо сейчас «Ницца» котируется второй на победу в чемпионвте, но – 8.35, при этом на «ПСЖ» – 1.02. Кажется, все предрешено. 

«Гавр» может закрепиться

«Мы с Далером благодарны карельскому футболу, «Нефтехимику», «Ахмату» и «Зениту». В российском футболе мы прошли путь от любителей до высшей лиги и стали чемпионами. Появилась возможность [сыграть в Европе], сын взял себя в руки и решил попробовать», – сказал отец игрока Адьям Кузяев.

Мечта сбылась, а «Гавр» – хорош. 11-я строчка, пять очков от стыков, пятые на вылет за 2.45. Скромная команда старается, Далер тоже хорош – два гола в чемпионате, 73 минуты в среднем на матч. Задача на вторую часть сезона – оставаться в тонусе и не вылететь. Им это по силам.

«Лион» штормило, но

Прямо сейчас выползли из зоны вылета, 16 декабря «Лион» уплыл с последнего места впервые за 55 дней, на серии из трех побед, 2.65 на вылет, рядом с «Гавром».

Новый владелец Джон Текстор постоянно обещает инвестиции, но до конкретики не доходит.  «Лион» распродал едва ли не самых перспективных игроков (Брэдли Барколя уехал в «ПСЖ» за 45 млн евро, Кастелло Лукеба – в «Лейпциг» за 30 млн) и приобрел сомнительных персонажей.

Пожалуй, именно история с поиском опорника самая показательная. «Лион» вместо Тапии забрал свободного агента Энсли Мэйтленд-Найлза. Наверное, руководство надеялось, что Блан успокоится и перестанет просить опорника. Но Блан на первой же конференции декларировал: нормальный игрок, но он не опорник. И да, Лоран Блан несколько раз до увольнения ехидничал насчет возможного увольнения, и получил его. 

Объективно состав «Лиона» даже с учетом плохого трансферного окна совсем не для борьбы за выживание. «Лион» должен быть выше. Но для этого нужно начать нормально играть в футбол и наладить менеджмент.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Как ставили на Суперлигу в те дни, пока она не развалилась: 4.00 за запуск до 2023-го, 6.00 – на исключение англичан из АПЛ

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

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