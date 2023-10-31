Рабочий тренд «Атлетико», неуступчивая «Болонья» и фора на «ПСЖ» в ставках дня
Раздел «Ставки» на Sports.ru предвкушает выходные, а пока ждем – три игры, три тренда, все, как вы любите.
Цифра 6
Ровно столько побед у клуба из Мадрида в шести последних матчах с «Лас-Пальмас». В сегодняшней игре тренд продолжится за 1.66.
На победу «Лас-Пальмаса» дают 5.80, ничья идет за 4.00. Три последние личные встречи завершились разгромными победами «Атлетико».
О – оборона
«Болонья» прекрасна в защите: в 13 из 15 последних домашних поединков в чемпионате клуб не пропускал больше одного мяча. «Лацио» же не отличается голевыми подвигами: из команд верхней половины турнирной таблицы меньше римлян забили только «Монца» и сама «Болонья». Присмотримся к «Болонья не проиграет и ТМ 3,5» с котировкой 2.03.
ПСЖ = победа
Столичный клуб выиграл во всех восьми предыдущих личных встречах в Лиге 1 против «Монпелье», при этом они забили семь раз три гола или больше. Также «ПСЖ» побеждал с разницей как минимум в два мяча. Ждем «ПСЖ с форой (-1,5) с кэфом 1.79.
Раздел «Ставки» на Sports.ru
Всего шесть команд не потерпели ни одного поражения в сезоне. Когда прервется серия и какие шансы на их чемпионства?
Фото: IMAGO/Matthieu Mirville/Global Look Press
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