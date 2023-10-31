Рабочий тренд «Атлетико», неуступчивая «Болонья» и фора на «ПСЖ» в ставках дня

Раздел «Ставки» на Sports.ru предвкушает выходные, а пока ждем – три игры, три тренда, все, как вы любите.

Цифра 6

Ровно столько побед у клуба из Мадрида в шести последних матчах с «Лас-Пальмас». В сегодняшней игре тренд продолжится за 1.66.

На победу «Лас-Пальмаса» дают 5.80, ничья идет за 4.00. Три последние личные встречи завершились разгромными победами «Атлетико».

О – оборона

«Болонья» прекрасна в защите: в 13 из 15 последних домашних поединков в чемпионате клуб не пропускал больше одного мяча. «Лацио» же не отличается голевыми подвигами: из команд верхней половины турнирной таблицы меньше римлян забили только «Монца» и сама «Болонья». Присмотримся к «Болонья не проиграет и ТМ 3,5» с котировкой 2.03.

ПСЖ = победа

Столичный клуб выиграл во всех восьми предыдущих личных встречах в Лиге 1 против «Монпелье», при этом они забили семь раз три гола или больше. Также «ПСЖ» побеждал с разницей как минимум в два мяча. Ждем «ПСЖ с форой (-1,5) с кэфом 1.79.

Фото: IMAGO/Matthieu Mirville/Global Look Press