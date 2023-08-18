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Ставки дня: мало голов от «Крыльев», угловые «Баварии» и гол Криштиану

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Раздел «Ставки» на Sports.ru возвращается с ежедневным разбором линий и трендов на футбольные матчи. Сегодня зацепим три игры.

В матче «Рубина» и «Крыльев Советов» ждем мало голов от гостей

Волжское дерби возвращается. «Крылья Советов» на выезде смотрятся отлично, забивая в среднем 1,5 гола, но в матчах с казанцами результативность улетучивается. Так в очных матчах именно на выезде, самарцы в 14 из 16 последних игр не забивали больше 1,5 мячей. 

Очевидно, что тренд может упасть, ведь в этом сезоне «Крылья» любят забивать много, но, в последних двух встречах забит всего один гол. Сегодня на ТМ1,5 голов можно поставить за 1.58.

В матче «Вердера» и «Баварии» следим за угловыми и форой

Откопать валуйные ставки в линиях на «Баварию» очень сложно. Сегодня, кажется, повезло. 

В матче открытия Бундеслиги Томас Тухель едет в гости к «Вердеру» и тут смотрим на угловые. Гости подают больше 6.5 угловых в 6 очных матчах подряд и кэф сегодня 1.80. Неплохо!

Плюс «Бремен» побеждает с форой (+1.5) в 13 матчах Бундеслиги подряд, сегодняшний коэффициент идет за 2.10.

В матче «Аль-Насра» и «Аль-Таавуна» фокус на второй тайм

Эффект Роналду сработал, в Саудовскую Аравию потянулись звезды и уровень чемпионата практически равен топ-10 мира.У главного претендента на чемпионство «Аль-Насра» есть отличный тренд: команда выигрывает второй тайм в 7 из 8 последних очных встреч. Коэффициент сегодня 1.60.

Ну и как не посмотреть на Криштиану и его линию по голам? Сегодня ТБ (0,5) Криша идет за 1.45. Кажется, гол назревает.

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Раздел «Ставки» на Sports.ru

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

1 комментарий

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Unknown Forusha
Не знаю что там с количеством угловых но качество угловых точно должно быть лучше
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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