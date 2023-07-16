В Петербурге проводят БЕТСИТИ Кубок Наций по пляжному футболу. Россия – явный фаворит

Впервые в истории состоится розыгрыш БЕТСИТИ Кубка Наций по пляжному футболу. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля.

Кто участвует в БЕТСИТИ Кубке Наций

На турнир приглашены четыре команды:

• Чемпион мира – сборная России;

• Победитель Кубка Африканских Наций-2021 – команда Сенегала (9-е место на прошлом ЧМ);

• Победитель Кубка Азии-2022 – сборная Ирана;

• Победитель квалификации к Всемирным пляжным играм-2023 – команда ОАЭ (7-е место на прошлом ЧМ).

Формат турнира – каждый сыграет с каждым, победителем станет сборная с наибольшим количеством очков. Расписание выглядит так:

• 21 июля, 16:00: Иран – Сенегал;

• 21 июля, 18:00: Россия – ОАЭ;

• 22 июля, 13:00: ОАЭ – Иран;

• 22 июля, 15:00: Сенегал – Россия;

• 23 июля, 13:00: Сенегал – ОАЭ;

• 23 июля, 15:00: Россия – Иран.

Соревнования примет Nova Arena – спорткомплекс, в котором есть и пляжный стадион на 2000 зрителей и 48 мест в VIP-ложе.

Кроме того, в последний день турнира прямо перед играми пройдет Матч звезд и Легенд пляжного футбола с участием Динияра Билялетдинова, Дмитрия Сычева и Александра Филимонова, а также Алексея Гасилина, голкипера «Амкала» Евгения Спирякова, известных игроков сборной России по пляжному футболу – Ильи Леонова, Егора Шайкова, Андрея Бухлицого, Дмитрия Шишина и Юрия Крашенинникова.

Кто сыграет за сборную России

Состав выглядит так:

Вратари: Станислав Кошарный («Локомотив»), Денис Пархоменко («Саратов»)

Полевые игроки: Кирилл Романов, Егор Ремизов, Остап Федоров, Алексей Макаров (все – «Кристалл»), Антон Шкарин, Андрей Котенев, Андрей Новиков (все – «Спартак»), Артем Волошин, Федор Земсков (оба – «Локомотив»), Виктор Крышанов («Лекс»).

Что поставить на турнире БЕТСИТИ Кубок Наций

Вот какие коэффициенты сейчас есть:

• Если Россия выиграет турнир, то сыграет коэффициент 1.51, если Сенегал – 5.00, если Иран – 5.50, если ОАЭ – 14.00.

• Соответственно и в каждом из матчей российская сборная считается фаворитом. Можно поставить за 1.26 на ее победу над ОАЭ, 1.45 – за победу над Сенегалом и 1.41 – за победу над Ираном.

• А кто станет лучшим бомбардиром сборной России? Есть четыре главных претендента – Алексей Макаров за 1.85, Федор Земсков – за 2.80, Андрей Котенев – за 3.20 и Егор Ремизов – за 5.00.

• Есть и другие интересные варианты. Например, что Россия выиграет все игры в основное время – за 2.60 или что будет ничья – за 1.60. Рассматривается даже фантастический вариант – Россия не забьет с коэффициентом 1000.00!

Где смотреть БЕТСИТИ Кубок Наций

Матчи будут показаны в прямом эфире телеканалов холдинга МАТЧ, а игры сборной России будет транслировать «Матч ТВ».

Кроме того, трансляции матчей можно посмотреть на сайте и в приложении БЕТСИТИ – они будут доступны только авторизованным пользователям с положительным балансом на счете.

С хайлайтами матчей можно будет ознакомиться и в соцсетях БЕТСИТИ.

Как получить бонус от БЕТСИТИ

В БК БЕТСИТИ доступен бонус в размере 100 тысяч рублей. Для этого нужно зарегистрироваться в БК, пройти идентификацию, внести первый депозит на сумму от 500 рублей, а также в течение 30 дней после пополнения счета заключить одно или несколько пари на сумму, которая в шесть раз превышает размер первого депозита.

Фото: РФС