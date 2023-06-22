Фавориты Евро-2024: главные – Франция с Германией, в итальянцев верят больше, чем в Нидерланды

Следующим летом в это время Евро-2024 в Германии уже будет в разгаре.

Смотрим, какие коэффициенты на чемпионство есть уже сейчас. Для начала – топ-8!

Франция – 6,40

Главный фаворит – финалист двух прошлых чемпионатов мира. Хотя на предыдущем Евро сложилось не особо: вылет в первом же раунде плей-офф. С квалификацией на турнир проблем не будет: французы в первом же туре грохнули голландцев и уверенно выиграли первые четыре матча с общим счетом 9:0.

К слову, на первое место в отборочной группе можно поставить лишь за 1,22.

Германия – 6,50

Немцы – вот ужас – за последние три крупных турнира провели в плей-офф лишь один (!) матч: на ЧМ из группы они не выходили дважды, на Евро вылетели в 1/8 от Англии.

Тем не менее – едва ли не главные фавориты, потому что турнир домашний. Но в товарищеских матчах в 2023-м все пока натужно – Украину не обыграли (3:3), Бельгии, Польше и Колумбии проиграли (2:3, 0:1, 0:2). Победили только перуанцев (2:0).

Ханс-Дитер Флик сохраняет оптимизм: «Сейчас нам немного не хватает удачи. У нас идет процесс, и в этом процессе есть этапы, которые проходят именно так».

Англия – 7,50

Англичане последнее время раньше четвертьфинала не останавливаются, а на прошлом Евро от победы на турнире их отделили несколько послематчевых пенальти.

С квалификацией на Евро проблем не будет – уже обыграны и Италия, и Украина, старт – с четырех побед с общим счетом 15:1. А первое место Англии по итогам отборочного турнира котируется всего за 1,18 – тут все ясно.

Испания – 8,10

Испанцы на последних ЧМ не проходят дальше первого раунда плей-офф. Зато на прошлом Евро лишь из-за послематчевых пенальти не попали в финал, уступив итальянцам.

А на днях выиграли Лигу наций.

В своей отборочной группе Испания идет даже ниже Грузии, но из-за Лиги наций и сыгралали лишь два матча. Например, у Норвегии с супер-Холандом вообще лишь одна победа, и ее Испания побила 3:0.

Коэффициент на победу Испании в квалификации – лишь 1,2, хотя она проиграла Шотландии. Если шотландцы останутся первыми до конца турнира, сыграет коэффициент 4,2. Впереди у нее еще четыре матча, а у Испании – шесть. Между собой им играть в октябре в Испании.

Италия – 11,50

С чемпионатами мира у итальянцев уже больше 15 лет не складывается (ноль матчей в плей-офф с чемпионского ЧМ-2006!). А вот прошлый Евро они выиграли. Идут в ранге одного из фаворитов и сейчас.

Но выиграть квалификационную группу будет сложно (коэффициент – 4,45), да и вообще на турнир еще надо попасть. Сейчас у итальянцев и македонцев по три очка, у Украины – шесть.

Вполне вероятно, что ноябрьская игра Украина – Италия вообще будет решающей.

Португалия – 12,00

Португальцы выигрывали позапрошлый Евро, да и вообще на предыдущих шести турнирах четырежды добирались до полуфинала. Сейчас – уверенно двигаются к очередному финальному турниру: выиграли первые четыре матча с общим счетом 14:0.

Букмекерам можно даже перестать принимать ставки на победу португальцев в квалификационной группе – уже сейчас она оценивается в крошечные 1,05. Стать лучшей в компании со Словакией, Боснией и Герцеговиной, Исландией, Люксембургом и Лихтенштейном Португалия обязана.

Бельгия – 14,00

От суперпоколения остались лишь несколько футболистов – дальше четвертьфинала крупного турнира они прошли лишь однажды, это было на ЧМ в России. Сейчас Доменико Тедеско аккуратно вводит молодежь, стартует с мощных 3:0 в гостях над Швецией и побеждает Германию в товарищеском матче.

С австрийцами Бельгия сыграла вничью и отстала от них на три очка при игре в запасе, но у букмекеров все равно – главный фаворит квалификационной группы с коэффициентом 1,25 на победу в ней.

Нидерланды – 14,00

Последний раз до полуфинала Евро команда доходила в начале 2000-х с 20-летними Роббеном и Снейдером. Сейчас у нее проходимая группа, но с греками и ирландцами еще предстоит помучиться, а французы вряд ли отдадут первую строчку, так что коэффициент на лидерство по итогам отбора высок – 3,68.

Да и выступление в финальном турнире Лиги наций, скорее, озадачило – семь пропущенных голов в двух матчах. Сюда же еще можно добавить четыре от французов в квалификации – вопросов в любом случае масса. Прежде всего к обороне.

Когда там Евро-2024?

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля в десяти городах – в Мюнхене, Дортмунде, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Кельне, Штутгарте, Гельзенкирхене, Гамбурге и Дюссельдорфе.

Формат турнира тот же, что и на двух предыдущих Евро: шесть групп по четыре команды и плей-офф с 1/8 финала.

Фото: globallookpress.com / IMAGO/JB Autissier / IMAGO/Box to Box Pictures/Tom Bo / Panoramic / Vegard GrÃ˜Tt