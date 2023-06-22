Ставки на Спортс
Блог

Фавориты Евро-2024: главные – Франция с Германией, в итальянцев верят больше, чем в Нидерланды

Евро-2024 Евро-2024
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Ставки на спорт Ставки на спорт
Ставки на футбол Ставки на футбол
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Следующим летом в это время Евро-2024 в Германии уже будет в разгаре.

Смотрим, какие коэффициенты на чемпионство есть уже сейчас. Для начала – топ-8! 

Франция – 6,40

Главный фаворит – финалист двух прошлых чемпионатов мира. Хотя на предыдущем Евро сложилось не особо: вылет в первом же раунде плей-офф. С квалификацией на турнир проблем не будет: французы в первом же туре грохнули голландцев и уверенно выиграли первые четыре матча с общим счетом 9:0.

К слову, на первое место в отборочной группе можно поставить лишь за 1,22.

Германия – 6,50

Немцы – вот ужас – за последние три крупных турнира провели в плей-офф лишь один (!) матч: на ЧМ из группы они не выходили дважды, на Евро вылетели в 1/8 от Англии.

Тем не менее – едва ли не главные фавориты, потому что турнир домашний. Но в товарищеских матчах в 2023-м все пока натужно – Украину не обыграли (3:3), Бельгии, Польше и Колумбии проиграли (2:3, 0:1, 0:2). Победили только перуанцев (2:0).

Ханс-Дитер Флик сохраняет оптимизм: «Сейчас нам немного не хватает удачи. У нас идет процесс, и в этом процессе есть этапы, которые проходят именно так».

Англия – 7,50

Англичане последнее время раньше четвертьфинала не останавливаются, а на прошлом Евро от победы на турнире их отделили несколько послематчевых пенальти.

С квалификацией на Евро проблем не будет – уже обыграны и Италия, и Украина, старт – с четырех побед с общим счетом 15:1. А первое место Англии по итогам отборочного турнира котируется всего за 1,18 – тут все ясно.

Испания – 8,10

Испанцы на последних ЧМ не проходят дальше первого раунда плей-офф. Зато на прошлом Евро лишь из-за послематчевых пенальти не попали в финал, уступив итальянцам.

А на днях выиграли Лигу наций.

У Испании первый трофей за 11 лет! Вырвали Лигу наций по пенальти у хорватов

В своей отборочной группе Испания идет даже ниже Грузии, но из-за Лиги наций и сыгралали лишь два матча. Например, у Норвегии с супер-Холандом вообще лишь одна победа, и ее Испания побила 3:0.

Коэффициент на победу Испании в квалификации – лишь 1,2, хотя она проиграла Шотландии. Если шотландцы останутся первыми до конца турнира, сыграет коэффициент 4,2. Впереди у нее еще четыре матча, а у Испании – шесть. Между собой им играть в октябре в Испании.

Италия – 11,50

С чемпионатами мира у итальянцев уже больше 15 лет не складывается (ноль матчей в плей-офф с чемпионского ЧМ-2006!). А вот прошлый Евро они выиграли. Идут в ранге одного из фаворитов и сейчас.

Но выиграть квалификационную группу будет сложно (коэффициент – 4,45), да и вообще на турнир еще надо попасть. Сейчас у итальянцев и македонцев по три очка, у Украины – шесть.

Вполне вероятно, что ноябрьская игра Украина – Италия вообще будет решающей.

Португалия – 12,00

Португальцы выигрывали позапрошлый Евро, да и вообще на предыдущих шести турнирах четырежды добирались до полуфинала. Сейчас – уверенно двигаются к очередному финальному турниру: выиграли первые четыре матча с общим счетом 14:0.

Букмекерам можно даже перестать принимать ставки на победу португальцев в квалификационной группе – уже сейчас она оценивается в крошечные 1,05. Стать лучшей в компании со Словакией, Боснией и Герцеговиной, Исландией, Люксембургом и Лихтенштейном Португалия обязана.

У Роналду уже 200 матчей в сборной! В юбилейном принес победу на 89-й

Бельгия – 14,00

От суперпоколения остались лишь несколько футболистов – дальше четвертьфинала крупного турнира они прошли лишь однажды, это было на ЧМ в России. Сейчас Доменико Тедеско аккуратно вводит молодежь, стартует с мощных 3:0 в гостях над Швецией и побеждает Германию в товарищеском матче.

«Отдыхал 2-3 года, осталась энергия». Азар попрощался с Бельгией – но он закончит совсем или еще нет?

С австрийцами Бельгия сыграла вничью и отстала от них на три очка при игре в запасе, но у букмекеров все равно – главный фаворит квалификационной группы с коэффициентом 1,25 на победу в ней.

Нидерланды – 14,00

Последний раз до полуфинала Евро команда доходила в начале 2000-х с 20-летними Роббеном и Снейдером. Сейчас у нее проходимая группа, но с греками и ирландцами еще предстоит помучиться, а французы вряд ли отдадут первую строчку, так что коэффициент на лидерство по итогам отбора высок – 3,68.

Да и выступление в финальном турнире Лиги наций, скорее, озадачило – семь пропущенных голов в двух матчах. Сюда же еще можно добавить четыре от французов в квалификации – вопросов в любом случае масса. Прежде всего к обороне.

Холанд выше Сульшера, у Лукаку дубль и суперсерия, провал Польши. Главное о матчах сборных

Когда там Евро-2024?

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля в десяти городах – в Мюнхене, Дортмунде, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Кельне, Штутгарте, Гельзенкирхене, Гамбурге и Дюссельдорфе.

Формат турнира тот же, что и на двух предыдущих Евро: шесть групп по четыре команды и плей-офф с 1/8 финала.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Фото: globallookpress.com / IMAGO/JB Autissier / IMAGO/Box to Box Pictures/Tom Bo / Panoramic / Vegard GrÃ˜Tt

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinsente!
Странные конечно коэффициенты на Германию
Франция - тут все понятно, разве что Жиру станет еще на год старше, в остально там состав очень сильный
Германия - там нет состава, им просто некем играть, как это может измениться за год?
Англия и Испания - явно повыше должны быть, чем немцы, составчики у обоих приличные, не без изъянов конечно (ЦФ у испанцев и защита у англичан), но там скорее в тренерах дело, уж больно боязливый Саутгейт и пока что не очень понятный Де ла Фуенте ("водокат" испанцам явно не помогает с сильными сборными)
Италия - могут, но у них лидера не ощущается. Звезд там почти нет
Португалия - тут как с Криштом договорятся, если это будет повторение ЧМ, то он их и похоронит, при всей моей любви к нему
Белгия вроде рассыпалась, там из топов только КДБ и Куртуа, остальные либо старенькие, либо не особо хорошие
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жо-Вильфред Майе-Дорен
Если между Гризманном и Мбаппе черную кошку не подкинут, и ТШ не начудит, как во Франции часто бывает, трехцветные в фаворе.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikoVinkovic
Сейчас рано гадать. На прошлом Евро вряд ли бы кто-то назвал Италию фаворитом до начала, собственно, турнира.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy93
Ответ NikoVinkovic
Сейчас рано гадать. На прошлом Евро вряд ли бы кто-то назвал Италию фаворитом до начала, собственно, турнира.
Люди были на серии из 30 матчей без поражений. Ну да никто не котировал)))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Achilles 21
странно как то что немцы выше англичан котируются
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vvze
Где хорваты?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Expert
Ответ Vinsente!
Странные конечно коэффициенты на Германию Франция - тут все понятно, разве что Жиру станет еще на год старше, в остально там состав очень сильный Германия - там нет состава, им просто некем играть, как это может измениться за год? Англия и Испания - явно повыше должны быть, чем немцы, составчики у обоих приличные, не без изъянов конечно (ЦФ у испанцев и защита у англичан), но там скорее в тренерах дело, уж больно боязливый Саутгейт и пока что не очень понятный Де ла Фуенте ("водокат" испанцам явно не помогает с сильными сборными) Италия - могут, но у них лидера не ощущается. Звезд там почти нет Португалия - тут как с Криштом договорятся, если это будет повторение ЧМ, то он их и похоронит, при всей моей любви к нему Белгия вроде рассыпалась, там из топов только КДБ и Куртуа, остальные либо старенькие, либо не особо хорошие
Про Германию в общем верно, состав в общем и целом средненький мягко говоря

Только что дома играют, возможно как в 2006 какой-то прилив сил и энергии будет

В 2006 состав был тоже далеко не супер, Лам , Швайни, Польди еще молодые были очень + ну Баллак, Клозе и Кан с Леманом или Леман с Каном.

Наверное кроме Франции еще Англию явно выше Германии бы поставил точно. А Испанию нет. 1000 передач и слив по пенальти кому-то

А остальных... ну они как бы тоже многие не фонтан, кто-то нестабильный кто-то еще что-то. Италия, Голландия, Португалия явно не могут быть выше бундесов по шансам на Евро, проходящим в Германии.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CopaAmerica
Франция или англия , к гадалке не ходи
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andy93
Сейчас бы немцев с составом середняков выше бритов, испанцев и португальцев котировать...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stpn1503
В принципе всё правильно, но... 6,5 на немцев? Я бы дал им коэф. 20,5 на выход из группы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Margor
Англия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MajestySport
Немцы вообще не фавориты, отвратительный период у них сейчас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Немцы сами все заруинили у Флика просто ничего не получается они его должны были убрать после ЧМа сейчас он просто не знает что делать тасует состав , а игры нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Фаворитов нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasily Stavchansky
немцы на втором)) ну бред же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гель кристины
Надеюсь, Англия затащит в кои то веки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zarik18
Португалы низко как-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
а что Португалию заранее похоронили? у них на бумаге чуть ли не сильнейший состав в Европе + новый тренер, пускай конечно и не топ-тренер, а в целом такой же физрук Мартинес, но этот хоть атакующий футбол умеет горе-пополам ставить, а значит ситуация в любом случае будет получше чем на ЧМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
liverpool and barcelona fan
многое будет зависить от группы и сетки. В 2016 Португалия оказалсь в халявной сетке и в группе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
№7
Ответ Achilles 21
странно как то что немцы выше англичан котируются
Домашний турнир, думаю подготовятся хорошо. А у Англии пока тренер не сменится, не будет у них победы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий