Фавориты Евро-2024: главные – Франция с Германией, в итальянцев верят больше, чем в Нидерланды
Следующим летом в это время Евро-2024 в Германии уже будет в разгаре.
Смотрим, какие коэффициенты на чемпионство есть уже сейчас. Для начала – топ-8!
Франция – 6,40
Главный фаворит – финалист двух прошлых чемпионатов мира. Хотя на предыдущем Евро сложилось не особо: вылет в первом же раунде плей-офф. С квалификацией на турнир проблем не будет: французы в первом же туре грохнули голландцев и уверенно выиграли первые четыре матча с общим счетом 9:0.
К слову, на первое место в отборочной группе можно поставить лишь за 1,22.
Германия – 6,50
Немцы – вот ужас – за последние три крупных турнира провели в плей-офф лишь один (!) матч: на ЧМ из группы они не выходили дважды, на Евро вылетели в 1/8 от Англии.
Тем не менее – едва ли не главные фавориты, потому что турнир домашний. Но в товарищеских матчах в 2023-м все пока натужно – Украину не обыграли (3:3), Бельгии, Польше и Колумбии проиграли (2:3, 0:1, 0:2). Победили только перуанцев (2:0).
Ханс-Дитер Флик сохраняет оптимизм: «Сейчас нам немного не хватает удачи. У нас идет процесс, и в этом процессе есть этапы, которые проходят именно так».
Англия – 7,50
Англичане последнее время раньше четвертьфинала не останавливаются, а на прошлом Евро от победы на турнире их отделили несколько послематчевых пенальти.
С квалификацией на Евро проблем не будет – уже обыграны и Италия, и Украина, старт – с четырех побед с общим счетом 15:1. А первое место Англии по итогам отборочного турнира котируется всего за 1,18 – тут все ясно.
Испания – 8,10
Испанцы на последних ЧМ не проходят дальше первого раунда плей-офф. Зато на прошлом Евро лишь из-за послематчевых пенальти не попали в финал, уступив итальянцам.
А на днях выиграли Лигу наций.
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В своей отборочной группе Испания идет даже ниже Грузии, но из-за Лиги наций и сыгралали лишь два матча. Например, у Норвегии с супер-Холандом вообще лишь одна победа, и ее Испания побила 3:0.
Коэффициент на победу Испании в квалификации – лишь 1,2, хотя она проиграла Шотландии. Если шотландцы останутся первыми до конца турнира, сыграет коэффициент 4,2. Впереди у нее еще четыре матча, а у Испании – шесть. Между собой им играть в октябре в Испании.
Италия – 11,50
С чемпионатами мира у итальянцев уже больше 15 лет не складывается (ноль матчей в плей-офф с чемпионского ЧМ-2006!). А вот прошлый Евро они выиграли. Идут в ранге одного из фаворитов и сейчас.
Но выиграть квалификационную группу будет сложно (коэффициент – 4,45), да и вообще на турнир еще надо попасть. Сейчас у итальянцев и македонцев по три очка, у Украины – шесть.
Вполне вероятно, что ноябрьская игра Украина – Италия вообще будет решающей.
Португалия – 12,00
Португальцы выигрывали позапрошлый Евро, да и вообще на предыдущих шести турнирах четырежды добирались до полуфинала. Сейчас – уверенно двигаются к очередному финальному турниру: выиграли первые четыре матча с общим счетом 14:0.
Букмекерам можно даже перестать принимать ставки на победу португальцев в квалификационной группе – уже сейчас она оценивается в крошечные 1,05. Стать лучшей в компании со Словакией, Боснией и Герцеговиной, Исландией, Люксембургом и Лихтенштейном Португалия обязана.
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Бельгия – 14,00
От суперпоколения остались лишь несколько футболистов – дальше четвертьфинала крупного турнира они прошли лишь однажды, это было на ЧМ в России. Сейчас Доменико Тедеско аккуратно вводит молодежь, стартует с мощных 3:0 в гостях над Швецией и побеждает Германию в товарищеском матче.
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С австрийцами Бельгия сыграла вничью и отстала от них на три очка при игре в запасе, но у букмекеров все равно – главный фаворит квалификационной группы с коэффициентом 1,25 на победу в ней.
Нидерланды – 14,00
Последний раз до полуфинала Евро команда доходила в начале 2000-х с 20-летними Роббеном и Снейдером. Сейчас у нее проходимая группа, но с греками и ирландцами еще предстоит помучиться, а французы вряд ли отдадут первую строчку, так что коэффициент на лидерство по итогам отбора высок – 3,68.
Да и выступление в финальном турнире Лиги наций, скорее, озадачило – семь пропущенных голов в двух матчах. Сюда же еще можно добавить четыре от французов в квалификации – вопросов в любом случае масса. Прежде всего к обороне.
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Когда там Евро-2024?
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля в десяти городах – в Мюнхене, Дортмунде, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Кельне, Штутгарте, Гельзенкирхене, Гамбурге и Дюссельдорфе.
Формат турнира тот же, что и на двух предыдущих Евро: шесть групп по четыре команды и плей-офф с 1/8 финала.
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Фото: globallookpress.com / IMAGO/JB Autissier / IMAGO/Box to Box Pictures/Tom Bo / Panoramic / Vegard GrÃ˜Tt
Франция - тут все понятно, разве что Жиру станет еще на год старше, в остально там состав очень сильный
Германия - там нет состава, им просто некем играть, как это может измениться за год?
Англия и Испания - явно повыше должны быть, чем немцы, составчики у обоих приличные, не без изъянов конечно (ЦФ у испанцев и защита у англичан), но там скорее в тренерах дело, уж больно боязливый Саутгейт и пока что не очень понятный Де ла Фуенте ("водокат" испанцам явно не помогает с сильными сборными)
Италия - могут, но у них лидера не ощущается. Звезд там почти нет
Португалия - тут как с Криштом договорятся, если это будет повторение ЧМ, то он их и похоронит, при всей моей любви к нему
Белгия вроде рассыпалась, там из топов только КДБ и Куртуа, остальные либо старенькие, либо не особо хорошие
Только что дома играют, возможно как в 2006 какой-то прилив сил и энергии будет
В 2006 состав был тоже далеко не супер, Лам , Швайни, Польди еще молодые были очень + ну Баллак, Клозе и Кан с Леманом или Леман с Каном.
Наверное кроме Франции еще Англию явно выше Германии бы поставил точно. А Испанию нет. 1000 передач и слив по пенальти кому-то
А остальных... ну они как бы тоже многие не фонтан, кто-то нестабильный кто-то еще что-то. Италия, Голландия, Португалия явно не могут быть выше бундесов по шансам на Евро, проходящим в Германии.