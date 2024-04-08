10 каверзных вопросов про четвертьфиналы Лиги чемпионов. Отличите правду от вымысла?
Будет непросто.
Четвертьфиналы Лиги чемпионов в этом году интригуют. Готовимся к матчам: освежаем в памяти исторические противостояния, проходим тест на 10/10 и забираем бонус от БЕТСИТИ новым пользователям.
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5 комментариев
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8 из 10. Про Витселя прям чуял подвох.
Как у остальных может быть 13 ЛЧ суммарно? Бавария - 6, Арсенал - 0, Атлетико - 0, Боруссия - 1, ПСЖ - 0, Барселона - 5. 6+1+5 = 12.
Спасибо за интересный тест)
У Реала одного больше чем у всех остальных вместе взятых в на этом этапе....
7/10
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