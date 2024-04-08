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10 каверзных вопросов про четвертьфиналы Лиги чемпионов. Отличите правду от вымысла?

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Будет непросто.

Четвертьфиналы Лиги чемпионов в этом году интригуют. Готовимся к матчам: освежаем в памяти исторические противостояния, проходим тест на 10/10 и забираем бонус от БЕТСИТИ новым пользователям.

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5 комментариев
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8 из 10. Про Витселя прям чуял подвох.
+3
0
+3
Как у остальных может быть 13 ЛЧ суммарно? Бавария - 6, Арсенал - 0, Атлетико - 0, Боруссия - 1, ПСЖ - 0, Барселона - 5. 6+1+5 = 12.
+1
0
+1
Спасибо за интересный тест)
0
0
0
У Реала одного больше чем у всех остальных вместе взятых в на этом этапе....
0
0
0
7/10
0
0
0
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