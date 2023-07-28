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Кто перешел дороже: Райс или Беллингем, Канте или Брозович? Тест про трансферы этого лета

Играем вместе с БЕТСИТИ.

Лето – жаркая пора трансферов. Футболисты меняют команды, клубы выкладывают за них миллионы евро. Проверим, как вы следили за главными переходами этого лета?

Угадывайте, за кого этим летом заплатили больше (за основу берется фиксированная сумма без учета бонусов по версии сайта transfermarkt.com), а потом забирайте беспроигрышную ставку до 3000 рублей от БЕТСИТИ для новых клиентов.

4 комментария

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Shuller18
7/10
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сәлам алейкум
5/10
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Catalin
9/10
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alexus-1990
10/10. разбираюсь в трансферах не хуже фабрицио романо
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