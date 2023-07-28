Кто перешел дороже: Райс или Беллингем, Канте или Брозович? Тест про трансферы этого лета

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Лето – жаркая пора трансферов. Футболисты меняют команды, клубы выкладывают за них миллионы евро. Проверим, как вы следили за главными переходами этого лета?

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