Этот сезон НБА – конкурс редких неудачников. Кто же худший из худших: «Сперс», «Пистонс» или «Уизардс»?

Главное, чем удивляет НБА в этом году – это не доминирование Леброна во внутрисезонном турнире, не выходки Дрэймонда Грина и не частота появлений Джоэла Эмбиида на линии штрафных. Хотя на драфте-2024 и близко не просматривается вселенского таланта уровня Виктора Вембаньямы, однако сразу несколько команд уже нырнули так глубоко на дно, словно там их ждет заветная жемчужина.

«Детройт» идет на рекорд по поражениям подряд (для этого осталось оплошать два раза).

«Вашингтон» движется к рекорду по появлениям в Shaqtin’ a fool.

«Сан-Антонио» соревнуется по соотношению забитых и пропущенных с легендарными «Хорнетс», официально худшей командой всех времен.

Очевидно, что нужно разобраться в сортах. Снимите шляпы, обнажите головы, сейчас состоится вынос тел.

Статистика

Из этой троицы «Сперс» так и тянет назвать наихудшим претендентом на звание самой никудышной команды НБА. Абстрагируясь от результата, подумайте, что у них есть: команда с победными традициями, последний действующий тренер из великой плеяды старой школы (Джексон, Райли, Адельман, Томьянович и иже с ними), новичок, который не злоупотребляет фастфудом и в том числе поэтому может стать новым лицом лиги, а главное – «Сперс» интересны аудитории.

В рейтинге «команд, за которыми интереснее всего наблюдать» от ESPN, Зак Лоу поставил техасцев на 14-е место, двумя позициями ниже хитовых «Тандер» и «Пэйсерс». Аналогичный рейтинг от Hoopshype и вовсе вознес «Сан-Антонио» до 7-го места. Вне зависимости от результата матчей на «шпор» ходят: у команды 13-е место по посещаемости (18303 в среднем за матч). По этому показателю «Сан-Антонио» превосходит не только «Пистонс» (19-е место, 17715) и «Уизардс» (28-е место, 16408), но и, например, «Клипперс» (15-е место, 18128) с «Уорриорс» (16-е место, 18064). При этом, если вы еще не забыли, речь идет о команде, занимающей последнее место в Западной конференции с результатом 4-22.

Парадоксально? Не то слово. Ведь согласно строгой, но местами обманчивой статистике «Сперс» не просто плохи, еще недавно техасцы выглядели как одна из худших команд XXI-го века. У «шпор» и сейчас самый низкий «net rating» в НБА («-9,85» очка в пересчете на 100 владений), а еще в начале декабря он и вовсе составлял «-11,8» очка в пересчете на 100 владений. Это второй «net rating» с конца, если брать за точку отчета 2000 год . Хуже были только легендарные «Шарлотт Бобкэтс» образца-2011/2012 («-15» очков в пересчете на 100 владений), закончившие чемпионат с результатом 7-59.

И, судя по другим значимым параметрам, «Сперс» не спешат исправляться. Они не только ротозейничают в обороне (пропускают по 118,1 очка в среднем за матч – 24-е место в лиге), но и малоинициативны в атаке. И дело не только в жалких 106,8 очка (второе нападение лиги с конца), но и в наименьшем количестве пробиваемых штрафных в НБА (19 попыток за игру). Игроки «Сан-Антонио» не ходят под кольцо, а с ленцой поплевывают из-за дуги. Глядишь и сработало бы, если бы команда не реализовывала 12,8 из 37,3 трехочкового (34,3% – 26-й показатель в чемпионате).

Статистика, если не помойная, то не нацеленная на то, чтобы исправлять слабые стороны за счет сильных. И все это, конечно же, не потому, что Попович не знает, как это сделать. Слова «Попович» и «не знает» в принципе плохо уживаются в одном предложении. Просто мудрый старик выдал себе и своим игрокам карт-бланш, тем самым превратив сезон «Сперс» в поле для экспериментов.

За примерами ходить далеко не надо. Вместо того чтобы использовать в качестве основного разыгрывающего Тре Джонса (5 передач в среднем за матч 1,5 потери, лучший показатель в команде, и ни одной игры в старте), Попович натягивает на позицию первого номера мощного форварда Джереми Сохана.

Но главный предмет изучения – это, конечно же, Виктор Вембаньяма. Адаптация этой новой, судя по антропометрии, внеземной формы жизни к будням НБА – вот основная забота «Сперс». Ради аккуратной интеграции француза в лигу с интенсивным графиком, уровнем силовой игры, с которой он не сталкивался ранее, «Сан-Антонио» готовы пожертвовать не только результатом, но и парой лет славной карьеры Поповича.

На нечто подобное мог бы спихнуть свои проблемы и «Детройт», если бы не единственная статистика, которая своей убийственной лаконичностью перекрывает самые красноречивые оправдания. Из 28 матчей чемпионата «Пистонс» проиграли 26, 25 из них подряд. На данный момент команда Монти Уильямса находится в шаговой доступности от того, чтобы повторить, а то и превзойти антирекорд «Филадельфии», которая в 2015-м году потерпела 28 поражений подряд .

Впереди у «Пистонс» – дважды «Бруклин» (один из них на выезде), «Бостон» (тоже выездной), и для них жизненно важно выудить победу в любом из них. Это единственный показатель, который имеет значение.

В том числе и потому, что похвастать, собственно говоря, нечем. У команды 28-е нападение (108,2 очка за игру), 26-я защита (120 очков за игру) и худший после «Сперс» «net rating» («-8,33» очка в пересчете на 100 владений).

Некогда патентованная оборона, вокруг которой была выстроена вся культура «синих воротничков от баскетбола», из четко слаженной командной игры с подстраховками и ловушками деградировала до банального «кто первый сфолил, тот лучше и отзащищался». «Пистонс» нарушают правила больше, чем кто-либо (22,9 персональных замечания в среднем за игру). Откровенно печально видеть такое стремительное дряхление от молодой и, как считается, талантливой команды, которую некоторые видели в числе главных открытий этого сезона.

А вот «Уизардс» не видели. Просто потому, что не вглядывались. Неинтересно. Трансфер в столицу вселенской демократии Джордана Пула был единственной интригой, но и она довольно быстро превратилась в тыкву. Мыслимое ли дело, самым результативным игроком команды сейчас является Кайл Кузма (23,2 очка в среднем), а не «наследник традиций Карри» Пул (17,4 очка в среднем).

Если бы не Кузма, «Уизардс» вполне могли бы соревноваться с «Пистонс» в том, кто первый влипнет в историю. В последних 25 матчах «волшебники» кое-как накастовали четыре победы: над «Шарлотт» (132:116), «Детройтом» (126:107), «Индианой» (137:123), над «Портлендом» (118:117). И все благодаря тому, что в каждом из них Кайла посещало озарение: во всех четырех матчах он набирал 30+ очков (больше Пула и всех остальных).

Но такое случается далеко не всегда, постоянной рецептуры волшебного эликсира «Уизардс» еще не вывели, то переборщат с количеством жабьих лапок, то не доложат волшебных ингредиентов в кроссовки. Отсюда всего лишь 23-е нападение (112,4 очка за игру), 29-я защита (121,9 очка за игру) и «net rating» «-1,28» очка в пересчете на 100 владений .

По совокупности – пусть и небольшого числа – факторов «Вашингтон» превосходит «Детройт», но тут не стоит упускать из вида одну любопытную деталь. «Сперс» и «Пистонс» со всеми их талантами – одни из самых молодых команд в лиге. «Сан-Антонио, в принципе, самая молодая (средний возраст 23,5 лет), «Детройт» идет на пятом месте (средний возраст 24,9 лет). Иными словами они еще могут уповать на адаптацию молодежи, притирку и шлифовку неограненных талантов, а также тешить себя грезами о светлом будущем.

«Вашингтон», несмотря на то, что имеет в своем ростере третьего по возрасту игрока лиги (единственный толковый человек в «Уизардс» 19-летний Билал Кулибали) находятся практически в середине списка – на четырнадцатой строчке (средний возраст – 25,9 лет). То есть команда явно не на вырост, а если так, то должна решать хоть какие-то задачи в самой ближайшей перспективе. Пока же единственная задача, с которой они благополучно справляются – маскируют свой возраст, ведь благодаря выходкам Пула «Вашингтон» выглядит командой ясельной группы.

Кто худший: «Сперс»

Соответствие состава уровню игры

Прозвучит как крамола, и все же главная печаль «Детройта» вовсе не в губительной серии поражений, а в том, что «Пистонс» проигрывают с составом, который может и должен играть лучше. Каннингем (2 года в лиге), Айви (1), Дюрен (1), Томпсон (первый год, но опыт G-лиги), плюс суперопытный снайпер Боян Богданович (41% даже в таких условиях), боец Айзейя Стюарт – игроки, как кажется, в умелых руках способные на многое.

Утверждать наверняка не стоит, просто потому что делать выводы на эпизодически успешных результатах глупо, у нас элементарно нет качественной выборки для этого. А вот на Киллиане Хэйсе давно пора поставить крест. Из француза, выбранного под 7-м пиком на драфте-2020, не вышло второго Тони Паркера. Это очевидно.

Один прозорливый персонаж остросюжетной киноленты говаривал: «Что не убивает тебя, делает тебя страннее». Так вот Хэйс натурально убивает «Пистонс», оттого еще более странно наблюдать за тем, с каким упорством Монти Уильямс выпускает его в старте. Хэйс в команде четвертый год, но уже ясно, что это разыгрывающий ниже среднего. В этом сезоне за 21 матч в старте при среднем игровом времени в 24,6 минуты он набирает 9,1 очка (42,5% с игры, 30% трехочковых), 3,1 подбора, 4,4 передачи на 1,1 потери.

Хэйс – это игрок, который не нужен «Пистонс», и, вероятно, вообще не игрок уровня НБА, поэтому, выпуская его на паркет «Детройт» автоматически транжирит время на развитие того же Томпсона, который пусть и не блистает в нападении, зато проявляет себя как весьма добротный защитник на периметре. Это хоть что-то, ведь все нападение «Пистонс» сконструировано таким образом, что впору ставить на репит мем с Уэстбруком, удивленно вопрошающим «What, bro!?».

В трехочковой лиге в команде, где у тебя есть профильные снайперы Богданович и Джо Харрис, ты берешь меньше всех дальних бросков и даешь самую худшую реализацию (9,7 из 24,9 попытки в среднем за игру, 33,2% точности ). Отрезая для себя один из самых эффективных способов набора очков, «Детройт» большую часть бросков совершает со средней дистанции (тот самый баскетбол 90-х).

Уильямс внедрял подобное и в «Финиксе», но там у него были Букер и Пол, мастера по части средних, здесь у него банда сырых талантов, которые до того, как использовать, неплохо бы организовать.

И вот это генеральная проблема «Детройта». Монти Уильямс – не самый искушенный тренер (369 побед и 361 поражение за 10 лет работы на должности главного), воспетый за успех двухлетней давности, на гигантском контракте (78,5 миллиона на 5 лет). И вот он оказался в команде, ростер которой не позволяет ему воплотить в жизнь его замыслы, а на то, чтобы придумать нечто другое, не хватает гибкости ума. После четырех лет отсутствия в плей-офф «Пистонс» намекали на борьбу за плей-ин, но после года Каннингема вне игры с абсолютно разрозненным составом и только что пришедшем тренером это попросту нереально. И, тем не менее, даже при таких исходных мы были вправе ожидать лучших результатов, а не сюрреалистичной серии из 25 поражений подряд. Еще в прошлом году – без Каннингема – не было такой безнадеги.

Зато «Сперс» полностью оправдывают немногочисленные авансы. Мы знали, что они проведут сезон в вегетативном режиме еще до того, как Вембаньяма провозгласил, что надеется в первый же год попасть в плей-офф.

Ага, именно поэтому «Сперс» уже четверть чемпионата провели фактически одной пятеркой Сохан-Вассел-Джонсон-Вембаньяма-Коллинз . Нет, не потому, что они уже сейчас при рекорде 4-22 готовятся играть в плей-офф, где принято использовать усеченную ротацию. Просто, помимо этой пятерки, состав «Сан-Антонио» представляет собой ту же засушливую пустыню, которая простирается на просторах Техаса. Кроме Тре Джонса и Малакая Брэнэма, тут собраны пассажиры, о которых мы вероятнее всего скоро и не вспомним. «Сперс» плохи не потому, что у них нет игры, а потому, что у них некем играть, да и незачем по большому счету. Ведь у команды другие цели.

«Вашингтон» был бы готов покуситься на любые цели, если бы мог сформулировать хоть одну из них. Пока же «Уизардс» только пускают слюни и тычут пальцем в букварь. Если бы не инфантильность лидеров, столичную команду можно было бы воспринимать серьезнее, хотя бы потому, что на бумаге у них просматривается пусть и не великий, но логически обоснованный состав. Стартовая пятерка в возрастной категории от 23 до 28 лет (Джонс-Пул-Авдия-Кузма-Гэффорд), толковый снайпер со скамейки (Кисперт), атлетичный винг, не чурающийся отрабатывать в защите (Кулибали), за деда-наставника сойдет мумифицированный Галлинари.

Амплуа вроде как распределены, но вот весь актерский ансамбль в целом выглядит настолько недееспособным, что каждый матч «Уизардс» напоминают антрепризу с обилием знакомых имен и лиц, но плохой игрой. Собственно, так «Вашингтон» и влачит этот сезон, от антракта к антракту, от одной удачной игры Кузмы до другой. Единственной постоянной величиной является наличие Джордана Пула в «Shaqtin’ a Fool».

Вокруг кого должно было существовать и цвести все это садовое товарищество – не вокруг Пула же – вопрос, ответ на который мы никогда не найдем. Просто потому, что не будем пытаться этого делать.

Кто худший: «Детройт»

«Shaqtin’ a Pool»

Если наличие «Сперс» в этом сезоне можно оправдать наблюдением за становлением одного из самых интригующих игроков новой волны, а «Пистонс» – возможностью лицезреть катастрофу исторических масштабов (люди любят трагедии, если смотрят на них со стороны), то единственный козырь «Вашингтона» – это конвейерная генерация мемов с участием Джордана Пула. Тут он реальный претендент на MVP.

Он косячил, играя против хороших команд.

Против ужасных.

Косячил сам по себе.

И на пару с Кайлом Кузмой.

Само его нахождение на паркете в матче против любой команды – это сам по себе идеальный образчик жанра «Lowlights».

В этом смысле представителям «Сперс» и «Пистонс» тяжело тягаться. Но они пытаются. Девин Васселл бьет в отрыве через полотера.

А Джейден Айви не смог занести мяч сверху даже без сопротивления болбоя.

Достойная попытка со стороны игрока «Пистонс», но даже тут он уступил Пулу.

Кто худший: «Вашингтон»

Потенциал

Самая ликвидная и нестабильная категория, в которой можно лишь предполагать и надеяться на лучшее.

Скажем, на что могут надеяться «Уизардс»? На то, что Пула укусит радиоактивный Майкл Джордан, а потом он купит часть акций клуба и начнет нормально играть? Маловероятно. Нынешний потенциал «Вашингтона» – быть альтернативой веселящему газу и не более. А в долгосрочной перспективе предугадать будущее клуба не так просто, хотя бы потому, что практически весь его состав нужно менять.

За вычетом Кулибали, у «Уизардс» нет игроков, которые могли бы радикально прибавить. Как уже упоминалось, стартовая пятерка «волшебников» состоит из игроков от 23 до 28. Не то чтобы это возраст, когда поздно прогрессировать, но к таким годам неплохо утвердиться хоть в чем-то.

Авдия (самый молодой из старта, ему 23) в команде с претензиями на что-то серьезное исполнял бы качественного скамеечника. К тому же он один из немногих активов, которые «Вашингтон» может выгодно для себя обменять.

Пулу – 24, но он не то что не прибавит, он даже не повзрослеет.

Таюсу Джонсу – 27, это его девятый сезон, и первый, в котором он стабильно выходит в старте. Команда, напомню, называется «Вашингтон Уизардс».

28-летний Кузма ведет бедолаг за собой, и одно это уже внушает тревогу. У форварда неплохое соглашение, явно рассчитанное на скорое расставание.

Кисперт в свое время, как принято считать, пересидел в Гонзаге, и теперь в его третьем сезоне в НБА ему 24 года, и становиться моложе он не будет.

25-летний Гэффорд – обычный чернорабочий центровой без видимых перспектив и двойного дна.

Если руководству «Вашингтона» надоело видеть красные носы и рыжие бакенбарды каждый раз, когда они смотрятся в зеркало, то им надо будет избавиться от этих и многих других игроков, запастись терпением и уйти в многолетнюю перестройку по всем законам жанра, как это некогда сделала «Оклахома». Но даже если они решатся на это, едва ли «Уизардз» ждут радужные перемены. Майкл Уингер, работающий первый год на должности генменеджера клуба НБА, ни разу не Сэм Прэсти, который начинал свою карьеру еще в «Сиэтле» и сейчас проводит свой семнадцатый сезон. Может быть, он сумеет качественно пристроить пару сносных активов и извлечь из этого какую-то выгоду, но для проблесков надежды на светлое будущее нужно что-то более весомое: опыт, умение драфтовать и развивать игроков. А главное – время.

Иначе говоря, «Уизардс» нужно все то, чем последние годы с успехом разной степени занимались «Пистонс». У «Детройта» есть молодой костяк, теперь главное, чтобы сейчас, когда команда вышла на финальную кривую (с учетом ее результатов) менеджмент «поршней» не выкинул свой фирменный фортель – не влупил все имеющиеся средства в престарелую, поломанную звезду. Так было с Алленом Айверсоном, Джошем Смитом, Трэйси Макгрэйди, Блейком Гриффином и много кем еще. Поэтому не надо никаких Заков Лавинов и Демаров Дерозанов.

Для болельщиков, видящих, как их любимая команда сгорает на дистанции чемпионата, это прозвучит еретически, но Уильямсу надо дать построить в команде то, что он хочет. Необходимо сбросить балласт в виде Хэйса и Бэгли, отдать ветеранов вроде Богдановича и Харриса в самое ближайшее время и посмотреть, насколько философия Монти разумна. Я верю в Каннингема, хотя сейчас это делать все сложнее. Возможно, завышенные ожидания, вызванные игрой на сборе национальной команды, заставили многих утвердиться во мнении, что именно этот сезон и станет для Кейда прорывным. Но пока мы видим, что, даже разрывая пятую точку и набирая 43 очка, он не способен выиграть матч для команды, а именно это и должны уметь делать суперзвезды.

Понятно, что прямо сейчас молодые «Пистонс» девальвируют свой потенциал в глазах баскетбольной общественности, но будем откровенны, они делали это последние четыре года. И если сейчас «Пистонс» шарахнуться в сторону очередной крупной интуитивной покупки, то вновь окажутся в болоте, из которого не могут вылезти со времен ухода на пенсию последнего игрока времен чемпионского состава-2004.

Сейчас «Сперс» четко следуют плану «вижу цель – иду к ней», даже если это выражается в такой несвойственной им манере.

У них есть Виктор Вембаньяма, игрок, чья уникальность и темпы развития во многом и будут определять скорость построения будущего «Сан-Антонио». То, что происходит сейчас, иначе как сбором информации и не назовешь. Чтобы проделать работу над ошибками и понять, с кем ему комфортнее играть, в каких схемах его эффективнее задействовать, насколько он вынослив и устойчив морально, необходимо совершить ошибки, нужно проиграть эти матчи, стоит дать ему время для отдыха. Француз – слишком уникальный материал, чтобы просто так с первого сезона начать лепить вокруг него абы что. Тем более что лепить будет настоящий Роден от мира баскетбола, и уж наверняка он не хочет облажаться со своим финальным шедевром.

Кто худший: «Вашингтон»

Уровень деморализации

В Техасе волнений не наблюдается изначально. Там перед каждой тренировкой не чуждый русской культуре Попович ставит песню Егора Летова «Все идет по плану». Каков этот план и к чему он приведет, мы узнаем в ближайшие пару сезонов.

Замерять уровень деморализации у команды, которая аморально инертна и безжизненна – то же самое, что пытаться нащупать пульс у трупа. Особенно если усопший доволен имеющимися обстоятельствами. Все самое главное в своей жизни Джордан Пул уже сделал раньше, вместе с «Голден Стэйт», и говорит об этом, не стесняясь. Чемпионский гештальт закрыт, с контрактом все на мази, «Уизардс», какими бы нелепыми они ни были, действительно его команда. А то, что ассоциироваться она будет с его юморесками, а не победными бросками, самого Пула, похоже, мало заботит.

Когда твой тренер на вопрос о рекордной серии поражений начинает говорить о том, как потерял жену, а его близкие борются с раком, то речь идет о какой-то крайней степени баскетбольного отчаяния . Монти Уильямс терпит, тактично кивает на большое количество травм, сложность Восточной конференции и беспощадность расписания. И все же за всеми этими вкрадчивыми оправданиями сложно замаскировать панику. Тебе выдали контракт на 78 миллионов, доверили не самый плохой состав, сказали «развивай и/или побеждай», а ты две победы одержал в первых трех матчах. Это пугает, ошеломляет, заставляет поверить в то, что ты не контролируешь ситуацию.

Монти Уильямс – в панике, а команда деморализована настолько, что ее главная звезда едва не плачет на поляне и говорит о том, что в этом сезоне они борются только ради одного: ради победы в одной игре. И когда ты не просто думаешь об этом, а озвучиваешь, значит, ты признаешь это, а когда признаешь подобное, тогда отпираться бессмысленно, ты и впрямь играешь да худшую команду лиги.

Кто худший: «Детройт»

Фото: Gettyimages.ru/Gregory Shamus, Patrick Smith, Stacy Revere, Michael Reaves; East News/AP Photo/Eric Gay, AP Photo/Stephanie Scarbrough; Christinne Muschi/Keystone Press Agency/Global Look Press