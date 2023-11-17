Почему игроки НБА идут рядом с мячом, но не берут его в руки? История маленького шельмовства

Что еще за «выгул собаки»?

Мало кто любит поговорку «Все новое – это хорошо забытое старое», потому что она беспощадно девальвирует индивидуальность представителей обоих поколений. Но, если вдуматься, то в такой преемственности нет ничего унизительного, ведь годы способны наделять даже самые очевидные и простые вещи новыми смыслами и значениями. Это отлично прослеживается на примере старого как мир баскетбольного трюка, который со временем не только преобразился, полностью изменил свою суть, стал из локального популярным по всей лиге, но и приобрел броское название «Walking the dog» («выгуливать песика»).

Что за песики и при чем здесь баскетбол?

«Walking the dog» – дразнящая, циничная и почти всегда эффективная уловка, которая в последнее время заставила баскетбольных пуристов заговорить об очередных поправках в игре. Затяжка включения счетчика 24 секунд после вывода мяча из-за лицевой – не диво дивное и существует уже более полувека, но в последние лет десять благодаря креативности игроков и бдительности статистиков этот приемчик обрел вторую жизнь.

Крис Пол, Джа Морэнт, Леброн Джеймс, Маркус Смарт, Десмонд Бэйн – вот лишь некоторые имена главных «собачников» НБА, использующих эту нехитрую технику, чтобы поглумиться над соперником, сбить темп игры и, самое главное, убить время. Сейчас показная деловитость, с которой игроки выгуливают собачку, раздражает даже некоторых комментаторов, но, когда мода на «Walking the dog» только зарождалась, не было даже такого термина.

Все началось с середины 60-х. Один из самых доминирующих центровых в истории НБА Билл Рассел хотел как можно больше времени проводить под кольцом, где он был фундаментальной фигурой нападения «Бостона». Чтобы предоставить ему такую возможность, игроки задней линии Кей Си Джонс и Сэм Джонс стали экономить время после удачных атак соперника, после ввода мяча в игру позволяя ему катиться на другую половину площадки.

Особенно часто способ использовали в тех случаях, когда команда отставала в счете. Такая тактика позволяла Расселу занять более выгодную позицию, а заодно экономила время для решающего броска.

«Те парни намного опередили свое время. Благодаря задержке мяча они выигрывали для себя 4-5 секунд, прежде чем коснуться мяча и начать атаку», – вспоминал Джим Барнетт, игравший за «Селтикс» в 1966-67 годах.

Новинку сразу же распробовали и другие. Разыгрывающий «Уорриорс» Гай Роджерс начал применять ту же стратегию, только вместо Билла Рассела был Уилт Чемберлен. Позже подобное стали практиковать разыгрывающие «Атланты» Ленни Уилкинс и его коллега по «Филадельфии» Морис Чикс.

В те времена этот прием казался остроумной находкой: 3-4 секунды как будто не дают сколько бы серьезного преимущества, но, на самом деле, позволяют провести более осмысленную атаку, особенно если учесть, что «Селтикс» и остальным их подражателям приходилось подтягивать тяжелую артиллерию.

В 70-х и 80-х актуальность тренда начала спадать усилиями Мэджика Джонсона и скоростного нападения «Шоутайм Лейкерс». Команда предпочитала максимально взвинчивать ритм игры, чтобы соперники не могли их догнать, а не тормозить атаку во имя секундных поблажек в затяжных концовках.

«Подобные трюки просто не в ДНК нашей команды», – декларировал отказ от «Walking the dog» Джонсон.

В 1990-х мода на ретро начала постепенно возвращаться, во многом усилиями маленьких техничных разыгрывающих, таких как Тим Хардуэй, Марк Джексон и Маггзи Богз. Благодаря росту и технике они могли не просто тянуть время, но и грамотно провоцировать защитников на фол, когда те пытались совершить перехват.

«Вывод из игры определенного игрока, провокация, все что угодно. Сценарии подобного розыгрыша были самые разные, но чаще всего – сэкономить время для решающего броска», – объяснял Богз.

Вот, скажем, этот прием ровно в такой коннотации от Чарльза Баркли. Он пользуется нерасторопностью защитников, чтобы мгновенно взорваться и превратить «выгул собачки» в разбойное нападение.

Сегодня «Walking the dog» часть стратегии определенных команд. Главный спец по выгулу – Джа Морэнт

В новом веке эстафету у поколений переняли Крис Пол, Стив Нэш и Рэджон Рондо. Они прибегали к приему столь часто, что это привело к введению отдельного статистического параметра (он начал учитываться с сезона-2016/2017). Сам термин «Walking the dog» появился в обиходе НБА как раз в первом десятилетии XXI века. Основатели легендарного блога Basketbawful утверждали, что впервые его предложил пользователь под ником Манамонгст Хуссейн. Само словосочетание «выгул собаки» впервые появилось в книге Джека Макколлума «7 секунд и меньше», но там его использовали в другом смысле (страница 270): «Кевин Такер всегда кричит со скамейки: «Выгуливай собаку», когда Нэш получает изоляцию против большого игрока». Однако по отношению к выгулу мяча его начали употреблять в интернете.

В конце нулевых эта хитрость постепенно начала становиться частью тактики и предметом внимания со стороны игроков. Причем ее основной смысл уже изменился: для разыгрывающих того времени главным в ней была возможность убивать время. Скажем, один из самых главных «собаководов» Крис Пол прибегал к ней уже с первой четверти не только, чтобы иметь больше времени на атаку, но и чтобы сократить количество владений в матче (что его тягучим, не любящим бежать командам всегда было на руку).

«Если мы забиваем за 36-37 секунд до конца, всегда кричу своим товарищам по команде: «Поднимайте руки! Не позволяйте никому «выгуливать песика». Если мы заставим их использовать хотя бы 12 секунд времени на атаку, последний розыгрыш будет за нами и уже мы будем диктовать ход игры», – Крис Пол не только сам любит этот маневр, но и понимает, что не нужно позволять чужим к нему прибегать .

Со временем прием «Выгул собаки» все чаще стали использовать не только ради экономии времени для собственной атаки, но и чтобы обезопасить уже имеющееся лидерство. Одним из первых задокументированных примеров стал эпизод в игре между «Сакраменто» и «Денвером» в сезоне-2016/2017. Разыгрывающий «Кингс» Тай Лоусон выдоил более 20 секунд, за две с половиной минуты до конца, при том, что его команда вела «+15».

«Трэй Янг делал так против «Никс» в плей-офф пару лет назад. Помню, я смотрел игру, и один из комментаторов все никак не мог понять, что он делает. Он говорил: «Почему Янг не берет мяч в руки? Что за глупость, ведь их команда выигрывает!» Я тогда подумал: «Да нет, Трэй все делает как надо. Это другая команда теряет время, не пытаясь отобрать у него мяч», – выдал свое экспертное мнение все тот же Крис Пол.

Еще один легендарный момент с Трэем Янгом случился против «Филадельфии». Тогда Джоэл Эмбиид чуть не родил из-за того, что Дэнни Грин отказывался прессинговать чужого разыгрывающего.

Тут надо отметить, что комментаторы бывают разные. В данной ситуации они сразу раскусили замысел Джа Морэнта и наградили «Шарлотт» титулом «невероятно недисциплинированной команды».

Когда Морэнт не прикармливает стриптизерш купюрами и не размахивает огнестрелом, то Джа, в принципе, главный спец современной лиги по выгуливанию песиков. Он начал регулярно прибегать к подобной практике в сезоне-2020/2021 и с тех пор использовал этот прием 41 раз во всех четвертях, 34 из которых пришлись на решающие минуты. В 23 случаях из таких 34 розыгрышей он убил 3 минуты. В прошлом сезоне он установил сразу несколько рекордов по продолжительности «выгула песиков». Один из них пришелся на памятный момент в матче против «Бруклина», где Морэнт не только заморозил мяч, но и заставил Бена Симмонса схватить решающий шестой фол.

Для Джа подобная тактика помимо прочего действенна еще и тем, что даже в случае когда защитник вынуждает взять его в руки, ему приходится выходить далеко в поле, оставляя за собой огромное пространство. А это как раз то, что необходимо скоростному и атлетичному Морэнту для набора высоты и попадания в хайлайты.

«Это просто умная игра. Странно, что некоторые этого не понимают», – говорил бывший соратник Морэнта по «Гризлис» Диллон Брукс.

Практика настолько распространилась, что проникла уже и в компьютерные игры. При желании каждый может стать диванным собаководом.

Выходит это идеальная тактика. Почему ей не пользуются все?

Несмотря на кажущуюся простоту, «выгуливать песика» не такое простое занятие. Прежде всего, необходимо убедиться, что у вас в составе не числится Джордан Пул, который прибегает к нему при «-10» для своей команды и с удивлением на пятый год в лиге обнаруживает, что время тает. Он-то думал, что это просто прикольно выглядит, тогда как время останавливают только за 2 минуты до конца четвертой четверти и овертайма и за 1 минуту до конца любых других четвертей.

Нужно уметь сохранять концентрацию. Всегда. Даже если тебя зовут Леброн.

Необходимо уметь очень тонко чувствовать момент, когда этот прием уместен. Ведь если начать тянуть время при малом преимуществе и слишком рано, велик риск, что соперник успеет совершить рывок, и в концовке дефицит секунд скажется не в твою пользу.

«Всегда надо искать компромисс. Вы должны понимать, что решением тянуть время вы нарушаете и свой ритм игры тоже. Это не такой простой способ, как может показаться. Это не то же самое, что взять тайм-аут. Это риск, и он может сыграть не в вашу пользу», – мнение бывшего тренера НБА Стэна Ван Ганди.

И тут сложно не согласиться. Неважно, кто берет на себя опеку над песиком – Д’Анджело Рассел, Джон Уолл или Кайри Ирвинг – ручной любимец может взбунтоваться в любой момент, выставив даже самого искусного дриблера на посмешище.

Еще 10 лет назад ныне покойный Флип Сондерс предупреждал, что такая тактика в решающие моменты игры скорее бьет по тому, кто «выгуливает собаку».

«Я не фанат всего этого, – говорил главный тренер «Детройта» и «Миннесоты». – Для того чтобы иметь больше времени на атаку, достаточно быстрого движения игроков и мяча. А так ваша команда притормаживает, а вам нужно наклоняться, чтобы подобрать мяч, но к этому моменту встречи все уже на подсевших ногах. Это противоречит природе игры, и когда вы меняете темп в ключевой момент, то оказываетесь в затруднительном положении. Тот, кто «выгуливает собаку», подвержен ошибкам, так как он следит только за тем, как бы защитник к нему не подошел, а не концентрируется на том, что нужно делать в атаке».

Эти и многие другие розыгрыши собирают миллионы просмотров в соцсетях, но есть и те, кого подобное жульничество коробит. Они считают, что это убивает дух игры и вообще они за гуманное обращение с животными, поэтому данная категория граждан требует внести поправку в правила, согласно которой после попадания мяча в корзину игровое время будет останавливаться, так как это обозначено в правилах ФИБА. Мастера же собаководы дошли до того, что способны сжигать по 10-20 секунд. Как когда-то сделал Леброн Джеймс.

Руководство лиги пока никак не реагирует на подобные призывы, и есть подозрение, что вряд ли будет. Никому не охота перекраивать устоявшиеся правила ради ситуации, которую команды способны контролировать сами.

«Достаточно отрядить персонального защитника, который будет оказывать давление на игрока с мячом. Нужно просто сокращать радиус опеки, а затем отходить, чтобы не потерять позицию и не быть обыгранным. Это не то, против чего нет противоядия. Если вы хотите пресечь это, вы сделаете это», – делился опытом Ван Ганди.

И, пожалуй, он прав. К чему вычищать правила до стерильности, когда наличие такой особенности порождает огромное количества забавных моментов, а заодно является своеобразным маркером, разделяющим команды на те, которые относятся к защите серьезно, и тех, кто готов вальяжно наблюдать за тем, как песики справляют нужду прямо на их половине площадки.

Фото: Gettyimages/Jared C. Tilton / Staff; East News/Icon Sportswire via AP Images