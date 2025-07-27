📸🎥 Маркус Рэшфорд дебютировал за «Барсу»! Даже поучаствовал в голевой атаке
Маркус Рэшфорд дебютировал за «Барселону» – в товарищеском матче против «Виссел Кобе» в рамках предсезонного турне «блауграны» по Азии.
Впервые в сине-гранатовых цветах:
Маркус даже в результативной атаке «Барсы» поучаствовал: отдал предголевую передачу Роберту Левандовскому, который ассистировал новичку Руни Бардагжи.
Рэшфорд вышел на поле во втором тайме, через полчаса англичанина заменили. Появилась информация о том, что новичок травмировался, но Ханси Флик успокаивает:
«Маркус мало играл, мы очень осторожны с ним, потому что он только что вернулся в строй после травмы и еще не до конца готов к полноценным тренировкам с мячом. К тому же, мы хотели дать время и другим игрокам».
Как вам первая игра англичанина в футболке «Барсы»?