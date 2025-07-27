Маркус Рэшфорд дебютировал за «Барселону» – в товарищеском матче против «Виссел Кобе» в рамках предсезонного турне «блауграны» по Азии.

Впервые в сине-гранатовых цветах:

Маркус даже в результативной атаке «Барсы» поучаствовал: отдал предголевую передачу Роберту Левандовскому, который ассистировал новичку Руни Бардагжи.

Рэшфорд вышел на поле во втором тайме, через полчаса англичанина заменили. Появилась информация о том, что новичок травмировался, но Ханси Флик успокаивает:

«Маркус мало играл, мы очень осторожны с ним, потому что он только что вернулся в строй после травмы и еще не до конца готов к полноценным тренировкам с мячом. К тому же, мы хотели дать время и другим игрокам».

Как вам первая игра англичанина в футболке «Барсы»?