Какие шансы у «Барселоны» подписать Витртца? Отвечает Фабрицио Романо

«Барселона» уже давно проявляет интерес к подписанию Флориана Виртца.

Однако Фабрицио Романо исключил возможность того, что игрок покинет Леверкузен этим летом.

И дело даже не в астрономическом ценнике в 110 миллионов евро, который требует немецкий клуб.

По словам инсайдера, новоиспеченные чемпионы Бундеслиги считают Виртца ключевым для своего нынешнего проекта и не хотят отпускать его до тех пор, пока Хаби Алонсо остается в команде.

Именно поэтому только летом 2025 года за талантливого юношу развернется настоящая гонка.