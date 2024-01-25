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«Только представьте...» Эрнесто Вальверде восхитился одним игроком «Барсы» после поражения каталонцев в Кубке

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После победы над «Барсой» тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде выразил свое восхищение выступлением 16-летнего Ламина Ямаля.

«Только представьте, каким игроком станет Ламин Ямаль будет через три года», — сказал Вальверде на пресс-конференции после игры.

Вальверде выразил уверенность, что у «Барселоны» блестящее будущее, поскольку некоторые из ее юных игроков уже показывают, что могут соревноваться на самом высоком уровне.

«Ламин, Кубарси... Они уже занимают важное положение в команде и имеют большой опыт, несмотря на свой возраст».

«Барселона» вылетела из Кубка Испании после поражения от «Бильбао» со счетом 2:4 в дополнительное время. Исход игры мог решиться и в основные 90 минут, если бы Ямаль реализовал два прекрасных момента во втором тайме, которые сам же и создал. Но, к сожалению, этого не произошло.

Однако у этого парня точно еще все впереди, и он не раз решит исход матча своими голами.

7 комментариев
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Если бы Ламин в самый важный момент не сплоховал…
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Ответ Hella black
Муравей 🐜 припадал урок Хави,заслуженная победа Басков
На самом деле не совсем так, победа принесла ему огромное счастье, очевидно абсолютно не был уверен как идут дела. И это при том что половина команды в лазарете и на поле было куча семнадцптилеток на ключевых позициях.
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Ответ Vlad Zhadejko
Если бы Ламин в самый важный момент не сплоховал…
Уже разок забил, да как. А было еще пару шансов, практически на 100%. Основа положена, будет расти еще намного дальше. Молодчинка.
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Муравей 🐜 припадал урок Хави,заслуженная победа Басков
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А по факту будет новый Крикич, знаем слышали.
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Ответ Kaloyan Yalamov
Уже разок забил, да как. А было еще пару шансов, практически на 100%. Основа положена, будет расти еще намного дальше. Молодчинка.
Очень надеюсь, что будет расти, отыграл вообще отлично, но всё равно такие моменты нужно забивать вне зависимости от возраста.
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