Пике анонсировал возвращение в футбол. Жерар решил примерить на себя новое амплуа

В ноябре 2022 года Жерар Пике провел свой последний матч за «Барселону» и повесил бутсы на гвоздь. С футболом защитник не попрощался, он основал Кингс Лигу – испанскую медиалигу, на финал которой организатором удалось собрать целый «Камп Ноу».

Похоже, Жерар не видит себя в качестве футбольного функционера. Он хочет быть ближе к любимой игре, но вновь выходить на поле не собирается.

В соцсетях Пике таинственно анонсировал свое возвращение в футбол:

«Наступил новый год, и, хорошенько поразмыслив, я решил вернуться в футбол. Я очень скучаю по нему. На этот раз я не буду игроком. Я буду тренером. Поделюсь более подробной информацией в конце недели».

С трепетом ждем новостей от Пике. Кто знает, может, успеет передумать.

Как вам карьерные планы Жерара?