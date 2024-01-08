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Пике анонсировал возвращение в футбол. Жерар решил примерить на себя новое амплуа

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Жерар Пике Жерар Пике
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В ноябре 2022 года Жерар Пике провел свой последний матч за «Барселону» и повесил бутсы на гвоздь. С футболом защитник не попрощался, он основал Кингс Лигу – испанскую медиалигу, на финал которой организатором удалось собрать целый «Камп Ноу».

Похоже, Жерар не видит себя в качестве футбольного функционера. Он хочет быть ближе к любимой игре, но вновь выходить на поле не собирается.

В соцсетях Пике таинственно анонсировал свое возвращение в футбол:

«Наступил новый год, и, хорошенько поразмыслив, я решил вернуться в футбол. Я очень скучаю по нему. На этот раз я не буду игроком. Я буду тренером. Поделюсь более подробной информацией в конце недели».

С трепетом ждем новостей от Пике. Кто знает, может, успеет передумать.

Как вам карьерные планы Жерара?

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