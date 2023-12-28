«Барселона» не очень довольна сотрудничеством с Nike. В борьбу за право быть техспонсором ввязалась Puma

Предлагают хорошие условия.

По данным Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» недовольно сотрудничеством с нынешним техническим спонсором Nike. В последнее время на клуб давит Puma, которая хотела бы заменить американцев.

Источники из каталонского клуба предпочитают не комментировать ситуацию, назвав вопрос «сложным», однако они не отрицают возможную замену американцев на немцев. Как бы то ни было, желание Puma уже дошло до раздевалки, в которой ходят разговоры о том, что футболка сезона-2025/26 может быть с другим техническим спонсором. В любом случае, форма на следующий сезон-2024/25 будет от Nike по логистическим причинам: ее начнут изготовлять уже в ближайшее время.

Нынешний контракт с американцами действует до 2028 года. По нему «Барса» получает 105 млн евро фиксированного дохода плюс 50 млн евро различными бонусами. Отношения с Nike начались еще в 1998 году при Хосепе Луисе Нуньесе и были весьма плодотворными. Однако в течение нескольких лет и по разным причинам они становились все более сложными и напряженными.

Если не углубляться в подробности, то в течение нескольких сезонов были случаи, когда в клубных магазинах отсутствовали футболки первой команды разных размеров. В 2020 году возникла ситуация, когда модель Vapor Stadium (та, что продавалась по более доступной цене) не могла быть реализована в июле из-за выцветания одежды.

После пандемии у «Барсы» и Nike разное видение на ведение дел: американцы хотят уменьшить цены на мерч, тогда как кулес выступают за увеличение, так как у них есть предложения, по которым они могут получать больше. Бизнес-подразделение клуба BLM с 2018 года использует собственный мерч и оно считает, что между их продуктами и продуктами Nike есть слишком большая конкуренция. Руководители Nike в курсе, что у «Барселоны» есть предложение от Puma и американцы обеспокоены тем, как это повлияет на клуб, когда дело дойдет до досрочного расторжения контракта.

Бренд Puma − третий по величине бренд на рынке спортивной одежды после Adidas и Nike. В нем выступают действующие обладатели требла «Манчестер Сити», лицами компании считаются Неймар и Антуан Гризманн.

В Испании джерси Puma носят «Жирона», «Валенсия» и «Алавес». За пределами страны − «Милан», «Дортмунд», «ПСВ», «Марсель», «Боруссия М», «Парма», «Фенербахче», «Ренн», «Ланс» и «Аль-Хилаль».