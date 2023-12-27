Рафинья вновь признался в любви к «Барселоне». На этот раз в виде татуировки

Имя Рафиньи частенько всплывает в новостных заголовках. Периодически появляются слухи, что «Барселона» готова с ним расстаться на фоне невысокой результативности, а Хави якобы переживает, что вингер мало забивает.

Мы не знаем, что на самом деле происходит за закрытыми дверями каталонского клуба, но с уверенностью можем сказать, что бразилец невероятно предан «блаугране», и ему нравится выражать свою привязанность публично.

В конце прошлого сезона в честь победы в Ла Лиге Рафинья покрасил свои волосы в сине-гранатовые цвета.

А теперь он решил увековечить завоеванный трофей в виде татуировки. Мастер Родриго Рейнхеймер выложил в свои соцсети процесс создания изображения.

В текущем сезоне вингер забил 3 гола и оформил 7 ассистов. Судя по всему, бразилец набрал хорошую форму — он отмечался результативными действиями в 4-х последних матчах подряд.

Будем надеяться, что Рафинье будет что набить по итогам этого сезона 😏