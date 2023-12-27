Агент Левандовского встречался с президентом «Барсы». Что стряслось посреди сезона?
Агент Роберта Левандовски Пини Захави встретился с Жоаном Лапортой, чтобы дать понять, что его клиент не покинет «Барселону» летом, сообщает Bild.
Лапорта, в свою очередь, хотел подчеркнуть, что «Барса» хотела бы сократить будущую зарплату поляка, которая должна вырасти в 2024 году.
Все указывает на то, что Левандовски останется в «Барсе» еще как минимум на сезон. Однако клуб хочет, чтобы зарплата поляка соответствовала его реальным результатам.
В этом сезоне Левандовски с трудом реализует моменты: забил всего 9 голов, хотя ожидаемых набил 13 – то есть потерял «Барсе» 4 мяча.
Текущее соглашение 35-летнего футболиста истекает только в 2026-м. У обеих сторон есть возможность продлить контракт еще на один год.