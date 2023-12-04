«Поэтому «Барселона» заслужила победу». Симеоне объяснил, в чем особенно хороша команда Хави

В воскресенье «Барселона» одержала победу над «Атлетико» (1:0). Это была игра, в которой было много моментов, но только один оказался решающим, и он стал решающим для «Барсы».

По словам Диего Симеоне, острота атак принесла «Барсе» очки в матче с его командой:

«Барселона» заслужила победу, потому что у них был самый красивый аспект этой игры – эффективность».

«Барса» нанесла меньше ударов по воротам (2), чем «Атлетико» (4), но решающий момент случился в середине второго тайма, когда Рафинья вовремя выкатил Жоау Феликсу, который перекинул Облака и забил победный мяч.