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«Поэтому «Барселона» заслужила победу». Симеоне объяснил, в чем особенно хороша команда Хави

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В воскресенье «Барселона» одержала победу над «Атлетико» (1:0). Это была игра, в которой было много моментов, но только один оказался решающим, и он стал решающим для «Барсы».

По словам Диего Симеоне, острота атак принесла «Барсе» очки в матче с его командой:

«Барселона» заслужила победу, потому что у них был самый красивый аспект этой игры – эффективность».

«Барса» нанесла меньше ударов по воротам (2), чем «Атлетико» (4), но решающий момент случился в середине второго тайма, когда Рафинья вовремя выкатил Жоау Феликсу, который перекинул Облака и забил победный мяч.

3 комментария
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Респект Симеоне, что не оспаривает честность победы Барсы. Барса вправду заслужила победу
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Симеоне справедливо отметил ощутимый прогресс в игре Барселоны!
Только одно уточнение- Рафа выкатил на Феликса на 28 минуте первого тайма, но не второго:)
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28 минута, это середина второго тайма?
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