В «Барселону» может вернуться один из лучших ее воспитанников, ставший звездой в Хорватии и Германии

Пробивался в большой футбол через загребское «Динамо».

«Барселона», внимательно следящая за прогрессом игрока с момента его перехода в систему загребского «Динамо» в 16-летнем возрасте, хотела подписать его как свободного агента. Сообщается, что во время чемпионата мира в Катаре представители «Барселоны», включая Хави, встречались с Ольмо в Катаре и просили не продлевать контракт с «РБ Лейпциг», пообещав, что подпишут его летом 2024 года.

Тем не менее, минувшим летом Дани Ольмо продлил контракт с «Лейпцигом» до 2027 года. Сообщается, что сумма отступных по контракту испанца составляет 60-65 миллионов евро и может быть активирована в 2024-м, однако для «Барселоны» эта сумма может быть ниже.

По информации Sport Bild, Ольмо почти наверняка покинет «РБ Лейпциг» этим летом, и наиболее вероятен переход полузащитника в «Барселону».