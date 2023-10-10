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Гави - будущий кэп «Барселоны»: показывает правильный пример детям как на поле, так и за его пределами

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Клуб опубликовал видео с участием своего юного лидера - Гави специально подошёл к группе людей, чтобы сфотографироваться с каждым.

Правда, в недавнем матче с «Гранадой» воспитанник каталонцев сплоховал - именно из-за ошибки Гави соперникам хватило 17 секунд для того, чтобы забить «Барселоне». 

Хозяева сумели отобрать у Гави мяч в центре поля в начале игры 9-го тура Ла Лиги, и полузащитник Брайан Сарагоса, получив передачу от форварда Лукаса Бойе, вывел свою команду вперед.

Это самый ранний гол в чемпионате Испании с 14 апреля 2019 года. Тогда полузащитник «Реал Сосьедад» Хуанми забил «Эйбару» через 12 секунд после стартового свистка.

3 комментария

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Игорь Климов
Гави - это настоящий боец в составе Барселоны!
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number_93
Жаль что по игре дно полное 😀
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predMBAPPE
Это скорее Пуйоль его отец а не Пике, если и кто-то мутил с его мамой)))
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