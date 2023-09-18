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«Самый сложный соперник, с которым мы сталкивались». Ван Боммел, тренер «Антверпена», назвал главное преимущество «Барсы» в ЛЧ

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Марк ван Боммел Марк ван Боммел
Футбол Футбол

Удивительно такое слышать после результатов прошлого сезона.

С тех пор, как Хави возглавил «Барселону», команде никак не удавалось выйти из группы в Лиге чемпионов. На этот раз каталонцам не придется встречаться с «Баварией» на начальном этапе, а летом им удалось неплохо усилиться, поэтому фанаты надеются, что «блауграна» сможет уверенно пройти в 1/8.

Первым соперником «Барсы» станет «Антверпен» под руководством Марка ван Боммела, который успел поиграть за каталонскую команду вместе с Хави.

Голландский тренер в прошлом сезоне не только привел свой клуб к первому чемпионству Бельгии за 66 лет, но и помог завоевать внутренний требл. И он считает, что для «Антверпена» встреча с «Барселоной» будет сложнейшим испытанием. В предматчевой пресс-конференции ван Боммел сказал:

«У «Барсы» одна из лучших линий нападения во всей Лиге чемпионов, и в целом команда превосходная. Мы сосредоточимся на защите.

«Барса» — самый сложный соперник, с которым мы когда-либо сталкивались».

Как считаете, с каким результатом должна завершиться эта встреча?

4 комментария

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Barca-TM
Хави построил такую ​​команду, что даже замены пугают соперника.
+5
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joyisalwaysdrunk
одна из лучших линий защитников (если не лучший), а не нападения
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Catalonia is the independent republic
Все же Хави в ответе только за неудачу прошлого сезона... В позапрошлом сезоне он пришел в ноябре, когда Куман уже проиграл все что можно...
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predMBAPPE
Ответ Barca-TM
Хави построил такую ​​команду, что даже замены пугают соперника.
Извини конечно друг но такой клуб как Антверпен может напугать даже ЛаМассия
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