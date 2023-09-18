Удивительно такое слышать после результатов прошлого сезона.

С тех пор, как Хави возглавил «Барселону», команде никак не удавалось выйти из группы в Лиге чемпионов. На этот раз каталонцам не придется встречаться с «Баварией» на начальном этапе, а летом им удалось неплохо усилиться, поэтому фанаты надеются, что «блауграна» сможет уверенно пройти в 1/8.

Первым соперником «Барсы» станет «Антверпен» под руководством Марка ван Боммела, который успел поиграть за каталонскую команду вместе с Хави.

Голландский тренер в прошлом сезоне не только привел свой клуб к первому чемпионству Бельгии за 66 лет, но и помог завоевать внутренний требл. И он считает, что для «Антверпена» встреча с «Барселоной» будет сложнейшим испытанием. В предматчевой пресс-конференции ван Боммел сказал:

«У «Барсы» одна из лучших линий нападения во всей Лиге чемпионов, и в целом команда превосходная. Мы сосредоточимся на защите.

«Барса» — самый сложный соперник, с которым мы когда-либо сталкивались».

Как считаете, с каким результатом должна завершиться эта встреча?