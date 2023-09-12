FC BARCELONA
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В новых контрактах Бернарду и Дани Ольмо есть особая «оговорка «Барсы». Игроки настояли на пункте выкупа, чтобы повысить шансы на переезд в Барселону

Дани Ольмо Дани Ольмо
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По информации журналиста Феррана Мартинеса, в контрактах Дани Ольмо и Бернарду Силвы присутствует «оговорка «Барсы».

Португальец продлил контракт с «Сити» в августе, гарантировав себе пребывание в составе горожан до лета 2026 года.

Bernardo Silva y Dani Olmo tienen cláusulas pro-Barça

Но это не все! В договоре есть пункт, который позволяет ему покинуть клуб, если другая команда предложит €50 млн. Предполагается, что это лазейка для перехода в «Барсу».

Похожая ситуация и с Дани Ольмо: игрок потребовал прописать в новом соглашении с «Лейпцигом» сумму отступных в €60 млн. Контракт подписан до лета 2027 года.

Считается, что оба футболисты стремятся попасть в «Барсу» будущим летом.

2 комментария

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denisques
Для ехидных болельщиков сливок, забежавших сюда, ваш любимый Мбаппе или любой другой потенциальный игрок, сделал бы что-то похожее ради перехода в ваш клуб?)
+1
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Sadullo
Олмо топчик по моложе
0
0
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