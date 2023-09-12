По информации журналиста Феррана Мартинеса, в контрактах Дани Ольмо и Бернарду Силвы присутствует «оговорка «Барсы».

Португальец продлил контракт с «Сити» в августе, гарантировав себе пребывание в составе горожан до лета 2026 года.

Но это не все! В договоре есть пункт, который позволяет ему покинуть клуб, если другая команда предложит €50 млн. Предполагается, что это лазейка для перехода в «Барсу».

Похожая ситуация и с Дани Ольмо: игрок потребовал прописать в новом соглашении с «Лейпцигом» сумму отступных в €60 млн. Контракт подписан до лета 2027 года.

Считается, что оба футболисты стремятся попасть в «Барсу» будущим летом.