В новых контрактах Бернарду и Дани Ольмо есть особая «оговорка «Барсы». Игроки настояли на пункте выкупа, чтобы повысить шансы на переезд в Барселону
По информации журналиста Феррана Мартинеса, в контрактах Дани Ольмо и Бернарду Силвы присутствует «оговорка «Барсы».
Португальец продлил контракт с «Сити» в августе, гарантировав себе пребывание в составе горожан до лета 2026 года.
Но это не все! В договоре есть пункт, который позволяет ему покинуть клуб, если другая команда предложит €50 млн. Предполагается, что это лазейка для перехода в «Барсу».
Похожая ситуация и с Дани Ольмо: игрок потребовал прописать в новом соглашении с «Лейпцигом» сумму отступных в €60 млн. Контракт подписан до лета 2027 года.
Считается, что оба футболисты стремятся попасть в «Барсу» будущим летом.
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