12 комментариев

В 4-м туре Ла Лиги «Барса» приехала в гости к «Осасуне». В добавленное к первому тайму время Кунде открыл счет после передачи Гюндогана.

Но гораздо любопытнее то, что произошло до взятия ворот! «Блауграна» готовилась подавать угловой, Илкай отправился к флажку. В этот момент Кунде подозвал к себе Гави.

Жюль дал партнеру какую-то загадочную установку. Испанец утвердительно кивнул и отправился на свою позицию.

Затем Гюндоган навесил в штрафную, а Гави рванул к штанге.

В этот момент Кунде, эффектно выпрыгнув, головой отправил мяч в ворота.

Ну и куда же без эмоционального празднования? Вот они все: Гюндоган, Кунде, Гави.

Возможно, Жюль попросил партнера не бодаться в штрафной, а оттянуть на себя нескольких соперников.

В соцсетях фанаты с нетерпением ждут комментария француза:

💭 «Мы просто обязаны знать, что Кунде сказал Гави до того, как забил!»

💭 «Это я жду, когда Кунде расскажет, что сказал Гави перед голом».

💭 «Я никогда так сильно не ждал пост-матчевых интервью, клянусь».

💭 «Что за гол! Жуль, что ты, черт возьми, сказал Гави?»

Как думаете, что же француз шепнул одноклубнику? Делитесь версиями в комментариях!