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📸Каталонский сговор. Посмотрите, что сделал Кунде за 8 секунд до своего гола в ворота «Осасуны»

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Футбол Футбол

В 4-м туре Ла Лиги «Барса» приехала в гости к «Осасуне». В добавленное к первому тайму время Кунде открыл счет после передачи Гюндогана.

Но гораздо любопытнее то, что произошло до взятия ворот! «Блауграна» готовилась подавать угловой, Илкай отправился к флажку. В этот момент Кунде подозвал к себе Гави.

Жюль дал партнеру какую-то загадочную установку. Испанец утвердительно кивнул и отправился на свою позицию.

Затем Гюндоган навесил в штрафную, а Гави рванул к штанге.

В этот момент Кунде, эффектно выпрыгнув, головой отправил мяч в ворота.

Ну и куда же без эмоционального празднования? Вот они все: Гюндоган, Кунде, Гави.

Возможно, Жюль попросил партнера не бодаться в штрафной, а оттянуть на себя нескольких соперников.

В соцсетях фанаты с нетерпением ждут комментария француза:

💭 «Мы просто обязаны знать, что Кунде сказал Гави до того, как забил!»

💭 «Это я жду, когда Кунде расскажет, что сказал Гави перед голом».

💭 «Я никогда так сильно не ждал пост-матчевых интервью, клянусь».

💭 «Что за гол! Жуль, что ты, черт возьми, сказал Гави?»

Как думаете, что же француз шепнул одноклубнику? Делитесь версиями в комментариях!

12 комментариев

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FanRocstar
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
Вадрид есть Вадрид.)
+32
-5
+27
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Экселлент
Роман, мистер тяф-тяф тут как тут, лишь бы погавкать 😂
+21
0
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Hasan_072
Ответ Colin Corr
Комментарий удален модератором
Он тут на уведомлениях живёт😆
+6
0
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Маратбек Абакиров
Ответ Экселлент
Роман, мистер тяф-тяф тут как тут, лишь бы погавкать 😂
собаки лают караван идет!
+3
-1
+2
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Нико Кор
Если он попросил о тянуть на себя нескольких соперников, то судя по фото у Гави это не сработало.
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Маратбек Абакиров
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
гори гори ясно! что бы не погасло..
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Илнур Кара
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
бомбит ?
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Роман
Комментарий удален пользователем
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Машина Мощная
всегда считал Кунде неправильным приобретением. не знаю может я ошибся насчет него
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Нормальный
Ничего он не сделал🤏
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Серж Ск
Кунде очень неплох, посмотрим как будет дальше. Двигает мяч лучше остальных защитников.
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Colin Corr
Ответ Роман
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Азирет Раимбеков
Ответ Роман
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василий иванов
Ответ Роман
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