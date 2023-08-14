9 комментариев

Форвард в скором времени уедет в Саудовскую Аравию.

В 2017 году Гари Линекер прекрасно предсказал карьерную траекторию Неймара после того как тот решил перейти из «Барселоны» в «ПСЖ».

За день до официального подтверждения трансфера Линекер выдал такой твит: «Ох, Неймар, из «Барселоны» можно идти только в одном направлении − на задворки».

Шесть лет спустя Неймара связывали с возвращением в каталонский клуб, но теперь он уже близок к саудовскому «Аль-Хилаль». Ему дали двухлетний контракт с зарплатой в 150 млн евро в год.

За шесть лет пребывания в Париже Неймар ни разу не сыграл более 22 матчей за сезон, его постоянно мучили травмы.

Его считали тем, кто прервет доминирование Месси и Роналду в борьбе за «Золотой мяч», но теперь он отправляется в Саудовскую Аравию в 31 год, так и не выиграв ни одного трофея от France Football.

Похоже, Линекер был прав...