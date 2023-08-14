FC BARCELONA
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5 лет назад Линекер написал пост про Неймара и «Барселону». Он оказался пророческим

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Форвард в скором времени уедет в Саудовскую Аравию.

В 2017 году Гари Линекер прекрасно предсказал карьерную траекторию Неймара после того как тот решил перейти из «Барселоны» в «ПСЖ».

За день до официального подтверждения трансфера Линекер выдал такой твит: «Ох, Неймар, из «Барселоны» можно идти только в одном направлении − на задворки».

Шесть лет спустя Неймара связывали с возвращением в каталонский клуб, но теперь он уже близок к саудовскому «Аль-Хилаль». Ему дали двухлетний контракт с зарплатой в 150 млн евро в год.

За шесть лет пребывания в Париже Неймар ни разу не сыграл более 22 матчей за сезон, его постоянно мучили травмы.

Его считали тем, кто прервет доминирование Месси и Роналду в борьбе за «Золотой мяч», но теперь он отправляется в Саудовскую Аравию в 31 год, так и не выиграв ни одного трофея от France Football.

Похоже, Линекер был прав...

9 комментариев

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Aboba Boba
Аффтор, мало такого, что по смыслу на выход максимально не подходит, так и backwards перевели неправильно 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+13
0
+13
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Més que un Max
backwards - "назад"
+12
-1
+11
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SaH4r.
Ответ Имя Фамилия
Никита, с каких пор шоколадный мяч от глянцевого журнала это трофей?
выздоравливай
+8
-2
+6
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svaz
вышел Ней из тени и зашёл в тунель без освещения
+1
0
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Vlad Ryzhov
Ответ Никита Никулин
Отличный вариант, исправлено. Спасибо!
То что вы реально прислушиваетесь к читателям, респект
+1
0
+1
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Kaloyan Yalamov
Ответ Més que un Max
backwards - "назад"
задворки точнее будет ))
+1
-1
0
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Никита Никулин
Автор
Ответ Kaloyan Yalamov
задворки точнее будет ))
Отличный вариант, исправлено. Спасибо!
+1
-1
0
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