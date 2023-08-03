Все посчитано.

Усман Дембеле все же покинул «Барселону» ради «ПСЖ» — парижский клуб активировал пункт о выкупе из его контракта, и каталонцам пришлось смириться с решением вингера.

К несчастью для «Барсы», за потерю ключевого игрока она получит лишь немногим больше 25 млн евро, как сообщил Фабрицио Романо. И это звучит особенно печально, если вспомнить, что каталонцы подписали его из дортмундской «Боруссии» за невероятные 145 млн евро (включая бонусы).

И это не единственный раз за последние годы, когда «Барса» терпела колоссальные убытки, продавая футболистов значительно дешевле их изначальной стоимости. Не так давно клуб продал Филиппе Коутиньо и Антуана Гризманна, в сумме выручив за них около 40 млн евро.

То есть после покупки трио Дембеле, Коутиньо и Гризманн за 395 млн евро им вернулись лишь 65-70 млн. В результате «Барса» потеряла 325 миллионов евро из-за трех игроков, которые, ко всему прочему, не радовали команду стабильными выступлениями.

Будем надеяться, что «Барса» учится на своих ошибках 👀