По информации журналиста Феррана Мартинеса, «Барселона» вернулась к переговорам по трансферу Бернарду Силвы.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ищет финансовые формулы, которые помогут реализовать этот переход, убедив «Манчестер Сити» продать игрока.

Сине-гранатовые надеются, что Пеп Гвардиола сдержит обещание, позволив игроку уйти, если он пожелает.

Источники сообщают, что Бернарду обратится к руководству «Сити» на следующей неделе, чтобы у горожан было время на поиск замены.

Уход Усмана Дембеле из «Барселоны» значительно увеличил шансы каталонцев на трансфер.

Тем не менее, операция остается сложной для «Барсы» в финансовом отношении и сделать это будет довольно трудно.

Удастся?