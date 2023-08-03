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🏁 Операция «Бернарду» началась! Уход Дембеле дал шанс «Барселоне» на подписание португальца

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По информации журналиста Феррана Мартинеса, «Барселона» вернулась к переговорам по трансферу Бернарду Силвы.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ищет финансовые формулы, которые помогут реализовать этот переход, убедив «Манчестер Сити» продать игрока.

Сине-гранатовые надеются, что Пеп Гвардиола сдержит обещание, позволив игроку уйти, если он пожелает.

Источники сообщают, что Бернарду обратится к руководству «Сити» на следующей неделе, чтобы у горожан было время на поиск замены.

Уход Усмана Дембеле из «Барселоны» значительно увеличил шансы каталонцев на трансфер.

Тем не менее, операция остается сложной для «Барсы» в финансовом отношении и сделать это будет довольно трудно.

Удастся?

4 комментария

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Секундочку.... Так вот недавно буквально Барса жаловалась на ПСЖ по поводу Усмончика, а тут такие дела получаются.... Или там совсееееееееем другое?🤔
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Пеп гвардиола помогает Хави скольких игроков из Сити перешли в барсу
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Можно произвести обмен в МС перейдут Торрес и Гарсия а в Барселону Силва.
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Ответ Karl0709
Можно произвести обмен в МС перейдут Торрес и Гарсия а в Барселону Силва.
...Силва и Холанд
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