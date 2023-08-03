🏁 Операция «Бернарду» началась! Уход Дембеле дал шанс «Барселоне» на подписание португальца
По информации журналиста Феррана Мартинеса, «Барселона» вернулась к переговорам по трансферу Бернарду Силвы.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ищет финансовые формулы, которые помогут реализовать этот переход, убедив «Манчестер Сити» продать игрока.
Сине-гранатовые надеются, что Пеп Гвардиола сдержит обещание, позволив игроку уйти, если он пожелает.
Источники сообщают, что Бернарду обратится к руководству «Сити» на следующей неделе, чтобы у горожан было время на поиск замены.
Уход Усмана Дембеле из «Барселоны» значительно увеличил шансы каталонцев на трансфер.
Тем не менее, операция остается сложной для «Барсы» в финансовом отношении и сделать это будет довольно трудно.
Удастся?
4 комментария