Агент Рафиньи Деку недавно закрыл свое спортивное агентство, чтобы начать работу в качестве футбольного директора «Барсы».

Бразилец написал длинное послание для Деку, в котором подробно описал их совместный путь:

«Трудно начать это послание, но такова жизнь, она каждый день приносит нам новые испытания, и я принес новый вызов для тебя, и я верю, что ты для меня тоже.

Я помню день, когда встретил тебя, я был сосредоточен на «Индаятубе», потому что играл в SP Junior Soccer Cup 2016. И когда я увидел тебя, я помню, что не мог ничего сказать, потому что до этого момента я видел тебя только по телевизору, и видеть перед собой эталон мирового футбола – это было воплощением мечты. С этого все и началось.

В том же 2016 году мы начали работать вместе, и вместе с работой мы построили невероятные отношения, отношения дружбы, партнерства и, прежде всего, большого уважения».

Я знал, куда хочу идти, а ты, конечно, знал, куда ты можешь меня привести. Но могло ли быть так, что в январе 2016 года, если бы мы сели поговорить, мы бы сказали, что сегодня я буду играть в лучшем клубе мира и иметь возможность представлять лучшую команду мира?

Конечно, мы знаем, куда хотим попасть, но в этом мире мы сталкиваемся со всеми трудностями, чтобы иметь возможность достичь самого высокого уровня.

Это было трудно, но мы добились этого вместе. И сегодня я здесь, пишу это послание в знак благодарности за все годы, которые мы провели вместе, за все годы тяжелой работы, как с моей, так и с твоей стороны.

Спасибо тебе огромное за то, что помогаешь мне идти по моему пути, без твоих советов было бы сложнее. Мы продолжаем идти по этому пути, но теперь уже раздельно, идем в погоне за теми же мечтами.

Еще раз большое спасибо за все, за все уроки и за дружбу, которую я, конечно, сохраню на всю жизнь. Рассчитывай на меня во всем.

Я и моя семья желаем тебе удачи на твоем пути и в новых испытаниях.

Было очень приятно иметь возможность работать с тобой.

Крепко обнимаю, всегда».