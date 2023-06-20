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Дембеле переходит в режим зверя в квалификации к Евро – создал больше моментов за 13 минут, чем Мбаппе

Усман Дембеле Усман Дембеле
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Усман Дембеле вышел со скамейки запасных в отборочном матче Евро против Греции, чтобы показать, на что он способен.

Нападающий «Барсы» провел в матче всего 13 минут после того, как вышел на поле вместо Рэндала Коло-Муани. Но в эти моменты он создал для французов больше моментов (3), чем любой французский нападающий в тот вечер, включая Килиана Мбаппе, который отыграл все 90 минут, но создал всего 2 момента.

Дембеле не стартовал ни в одной из двух игр сборной Франции в квалификации, но, выйдя со скамейки запасных и играя на правом фланге, он выглядел отлично.

Неудивительно, что рефери Ла Лиги Матеу Лаос, который судил игру, решил обнять француза:

Франция обыграла Грецию со счетом 1:0 благодаря пенальти Мбаппе.

 

4 комментария

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Maliw Ali
Теперь осталось продать за такие же деньги...))))
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denisques
Ответ vzi
А чего минусуют? Он реально запорол тот момент. И в еще одном пробил, как тряпка, хотя мог и отдавать, и забивать. С линии штрафной. И как не вспомнить тот самый запоротый выход с Ливерпулем. ) Один из самых дурных игроков в мире. Наследник Балотелли.
Гениальный и глупый, согласен
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