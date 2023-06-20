Усман Дембеле вышел со скамейки запасных в отборочном матче Евро против Греции, чтобы показать, на что он способен.

Нападающий «Барсы» провел в матче всего 13 минут после того, как вышел на поле вместо Рэндала Коло-Муани. Но в эти моменты он создал для французов больше моментов (3), чем любой французский нападающий в тот вечер, включая Килиана Мбаппе, который отыграл все 90 минут, но создал всего 2 момента.

Дембеле не стартовал ни в одной из двух игр сборной Франции в квалификации, но, выйдя со скамейки запасных и играя на правом фланге, он выглядел отлично.

Неудивительно, что рефери Ла Лиги Матеу Лаос, который судил игру, решил обнять француза:

Франция обыграла Грецию со счетом 1:0 благодаря пенальти Мбаппе.