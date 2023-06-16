Слова истинного игрока «блауграны».

«Барселона» находится на сложном этапе своей истории — клуб продолжает бороться с наследием предыдущего руководства и пытается стабилизировать свое финансовое положение. Пока каталонцы далеки от экономической стабильности и не могут себе позволить подписывать крупных игроков с серьезными запросами.

На сборах испанской национальной команды Гави дал интервью Diario Sport, где полузащитника спросили, не пугает ли его то, что «Мадрид» активно работает на трансферном рынке, пока «блауграна» остается без подкрепления. 18-летний игрок ответил как настоящий каталонец.

«Барса» находится не в лучшем финансовом положении, но у нас есть молодые игроки из академии, и у нас отличная команда. «Реал» может подписывать кого угодно, мне все равно. У нас есть свои игроки, и мы сделаем все возможное».

На этой неделе «Мадрид» официально объявил о трансфере Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. Также «Лос Бланкос» все еще не упускают из вида Килиана Мбаппе, который может стоить более 200 миллионов евро, если «ПСЖ» решит продать его этим летом.

Тем временем «Барселона» не смогла вернуть Лионеля Месси из-за финансовых трудностей, и это, вероятно, не единственная сделка, сорвавшаяся из-за сложностей с регистрацией в Ла Лиге.

Но «Барса» справится, мы это знаем.