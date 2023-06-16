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Испания в финале Лиги Наций: самый яркий момент с Ансу произошел еще до его выхода на поле

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Сборная Испании вышла в финал Лиги Наций, обыграв итальянцев со счетом 2:1.

Гави появился в стартовом составе и провел на поле 68 минут, без голов или ассистов. Еще один представитель «Барселоны» Ансу Фати появился на газоне на 74-й минуте матча, но самый запоминающийся момент с его участием случился еще до замены – камера поймала, как Фати надел футболку задом наперед.

Футболист понял свою ошибку.

Теперь уже бывший игрок «Барселоны» Жорди Альба тоже принял участие в матче, сыграв все 90 минут с капитанской повязкой.

5 комментариев

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wmfrxwf5rq
Это безусловно олицетворяет последние два года Ансу
+6
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predMBAPPE
Он и играет так же
+2
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leo👽
Ответ wmfrxwf5rq
Это безусловно олицетворяет последние два года Ансу
Он вне игры..
+2
0
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Вячеслав Новиков
В этом есть какой-то знак, парень потерялся и пока не может обрести себя
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Спартак Уокер
В этом и весь Фати
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