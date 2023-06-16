Сборная Испании вышла в финал Лиги Наций, обыграв итальянцев со счетом 2:1.

Гави появился в стартовом составе и провел на поле 68 минут, без голов или ассистов. Еще один представитель «Барселоны» Ансу Фати появился на газоне на 74-й минуте матча, но самый запоминающийся момент с его участием случился еще до замены – камера поймала, как Фати надел футболку задом наперед.

Футболист понял свою ошибку.

Теперь уже бывший игрок «Барселоны» Жорди Альба тоже принял участие в матче, сыграв все 90 минут с капитанской повязкой.