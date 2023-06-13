FC BARCELONA
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Стал известен размер фонда заработной платы «Барсы». Команда активно работает над его сокращением

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«Барселона» продолжает приводить в порядок свои финансы. Лапорта, заняв пост президента клуба, сразу принялся разбираться с проблемами, оставленными предыдущим руководством. Жоан действовал достаточно успешно, но летом прошлого года команде понадобилось усиление.

Трансферы привели к тому, что фонд заработной платы клуба увеличился до 656 млн евро. Такая картина «блауграну» не устраивает.

Руководство клуба стремится снизить зарплатную ведомость до 450-470 млн евро, чтобы избежать санкций со стороны Ла Лиги и получить возможность свободно регистрировать новых игроков. Похоже, каталонцы встали на верный путь.

По данным испанского издания Sport, на данный момент фонд заработной платы «блауграны» составляет примерно 530 млн евро. Нужно понимать, что эта сумма может измениться после действий клуба на трансферном рынке: уходы действующих игроков и подписание новичков могут как увеличить, так и уменьшить зарплатную ведомость клуба.

«Барсе» необходимо сократить фонд еще минимум на 60 млн евро. Sport отмечает, что уход Альбы, Бускетса и Пике помог «блаугране», но этого пока недостаточно. Клуб все еще не может в штатном режиме регистрировать новичков, не прибегая к использованию знаменитых рычагов.

Сообщается, что каталонцы планируют больше разгрузить ведомость с помощью продажи нескольких игроков основы. Главные кандидаты на скорый уход из «Барселоны» – Ферран Торрес, Ансу Фати, Франк Кессиэ. Также «блауграна», вероятно, не станет оставлять в команде игроков, которые должны вернуться из аренды.

Как оцениваете проделанную клубом работу по сокращению фонда зарплаты? Лапорта и его команда могли сделать больше?

4 комментария

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TAGAY
что то тут совсем мутно! еще в апреле говорили что Барса в таком положении что чтоб подписывать нужно избавиться от кого то .. Пике ушел, а Бус и Альба уходят(у них ЗП 40+млн) но подписать все равно не могут.. никак не дают однозначный ответ. и откуда эти 530 млн? вроде бы 10+млн имеет только Лева и Френки(20+ и 30+ если не ошибаюсь) остальные по 6-9(ок,посчитает по 20 млн грязными каждому), в итоге все равно выходит 450млн. у Барсы все уходят и уходят а чтоб подписать надо опять от кого то избавляться.. может так они давят на игроков которые не нужны? все очень странно!
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ЧИКО
И что стал известен? всё, что тут написано, все знают уже с прошлого года….
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Flavius
Ответ TAGAY
что то тут совсем мутно! еще в апреле говорили что Барса в таком положении что чтоб подписывать нужно избавиться от кого то .. Пике ушел, а Бус и Альба уходят(у них ЗП 40+млн) но подписать все равно не могут.. никак не дают однозначный ответ. и откуда эти 530 млн? вроде бы 10+млн имеет только Лева и Френки(20+ и 30+ если не ошибаюсь) остальные по 6-9(ок,посчитает по 20 млн грязными каждому), в итоге все равно выходит 450млн. у Барсы все уходят и уходят а чтоб подписать надо опять от кого то избавляться.. может так они давят на игроков которые не нужны? все очень странно!
Если у лапорты зарплата 100 млн, то всё сходится ))
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Kaloyan Yalamov
Ответ TAGAY
что то тут совсем мутно! еще в апреле говорили что Барса в таком положении что чтоб подписывать нужно избавиться от кого то .. Пике ушел, а Бус и Альба уходят(у них ЗП 40+млн) но подписать все равно не могут.. никак не дают однозначный ответ. и откуда эти 530 млн? вроде бы 10+млн имеет только Лева и Френки(20+ и 30+ если не ошибаюсь) остальные по 6-9(ок,посчитает по 20 млн грязными каждому), в итоге все равно выходит 450млн. у Барсы все уходят и уходят а чтоб подписать надо опять от кого то избавляться.. может так они давят на игроков которые не нужны? все очень странно!
Те кто в аренде также могут быть на счету, если з/п большая, арендовщик платит только ее часть, остальная на счету Барсы продолжает висеть к примеру.
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