«Барселона» продолжает приводить в порядок свои финансы. Лапорта, заняв пост президента клуба, сразу принялся разбираться с проблемами, оставленными предыдущим руководством. Жоан действовал достаточно успешно, но летом прошлого года команде понадобилось усиление.

Трансферы привели к тому, что фонд заработной платы клуба увеличился до 656 млн евро. Такая картина «блауграну» не устраивает.

Руководство клуба стремится снизить зарплатную ведомость до 450-470 млн евро, чтобы избежать санкций со стороны Ла Лиги и получить возможность свободно регистрировать новых игроков. Похоже, каталонцы встали на верный путь.

По данным испанского издания Sport, на данный момент фонд заработной платы «блауграны» составляет примерно 530 млн евро. Нужно понимать, что эта сумма может измениться после действий клуба на трансферном рынке: уходы действующих игроков и подписание новичков могут как увеличить, так и уменьшить зарплатную ведомость клуба.

«Барсе» необходимо сократить фонд еще минимум на 60 млн евро. Sport отмечает, что уход Альбы, Бускетса и Пике помог «блаугране», но этого пока недостаточно. Клуб все еще не может в штатном режиме регистрировать новичков, не прибегая к использованию знаменитых рычагов.

Сообщается, что каталонцы планируют больше разгрузить ведомость с помощью продажи нескольких игроков основы. Главные кандидаты на скорый уход из «Барселоны» – Ферран Торрес, Ансу Фати, Франк Кессиэ. Также «блауграна», вероятно, не станет оставлять в команде игроков, которые должны вернуться из аренды.

Как оцениваете проделанную клубом работу по сокращению фонда зарплаты? Лапорта и его команда могли сделать больше?