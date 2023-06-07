FC BARCELONA
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Аргентинский журналист объяснил, почему именно Месси так и не вернулся в «Барсу». Все до банального просто

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По информации Фабрицио Романо, Месси принял решение перейти в «Интер Майами». Инсайдер заявил, что у «Барселоны» не осталось шансов вернуть аргентинца на «Камп Ноу», хотя клуб отчаянно пытался провернуть эту сделку.

Сейчас стало очевидно, что красивое возвращение Лео в родную команду – всего лишь сказка.

Месси никогда не был по-настоящему близок к летнему переходу в «блауграну», утверждает Гастон Эдул из аргентинского TYC Sports. Причина до банального проста: клуб не смог дать Лионелю никаких гарантий того, что каталонцы смогут подписать и зарегистрировать его контракт.

По словам Эдула, нападающий так и не получил официального предложения от «Барсы», а сам клуб даже не знал, сколько времени понадобится, чтобы подписать контракт с Лео. Журналист утверждает, что «блауграна» просто не смогла провернуть трансфер оперативно.

Клуб слишком затянул с проведением сделки, Месси решил не рисковать, а потому согласился на предложение американского «Интера».

Но для поклонников каталонской команды во всей этой истории есть и положительный момент. По данным того же Гастона Эдула, после трансфера Лионеля «Интер Майами» попытается подписать Бускетса, Альбу и Суареса.

Как вы отреагировали на новость о переезде Лео в США? А как смотрите на возможное воссоединение старой каталонской гвардии? Делитесь эмоциями в комментах.

12 комментариев

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ЧИКО
Я лично другого и не ждал… опять уважаемый Лапорта со своей командой опоздал… на 18 секунд… на день… на месяц… в прочем какая разница, опоздал…. а может и не торопился никогда….
+13
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Артём Сейранов
если все реально так, то месси правильно поступил и не надо его хейтить за то, что не выбрал свой родной клуб. там нечего выбирать потому что барса даже не предложила контракт. да и все равно месси может вернуться в барсу на правах аренды.
+14
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Rule1
Аренда на годик,как вариант топ если удастся
А вообще Лео Месси прошёл эту игру и доказывать кому-то или что-то,не имеет уже никакого смысла.
+3
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Shumer
Лапорте опять напиз...л. Ничего нового. Будет бить в грудь и кричать про тяжелое время Бартомеу еще 5 лет. Хотя ответить за распил денег на Торреса,как это убожество можно было купить за 50 млн ,до сих пор неясно. Дерево Рафинья для лавки, игрок не умеет играть 1в 1. 55млн . Посмотрим что пенсия Левандовски покажет еще в след сезоне ,игрок в возрасте и за большие деньги был куплен
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Pamir88
Лапорта опять всех обманул, увы...
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Alibaba51
арабы уже 1.5 миллиарда за 3 года предложили, игра Месси и компания продолжается
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СД18
Есть ощущение, что о том что Барса не подпишет Месси было известно уже давольно давно. Ушли Бускетс и Альба, а они явно планировали играть в одной команде.
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A K
Лео решил не бегать по граблям и не дёргать за рычаги.
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Пол Ганарара:
Что тут непонятного? Клубу это не надо, но болельщики очень хотят - и в клубе изобразили бурную деятельность, которая, естественно, ни к чему не привела
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not_bad
Ответ Sss Qqq
барса не предложила контракт потому что баланс все ещё был отрицательным. клуб не смог бы ему дать гарантий. он мог бы просто подписать контракт в конце июня оценить как продвигаются дела у барсы потом решить сможет ли барса его зарегать попутно продавая шлак. а не ставить ультиматум тип давайте зарегайте меня за 48 часов продайте игроков на 80 лямов и т.д
Umnitsa. Tak i yest.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Sss Qqq
барса не предложила контракт потому что баланс все ещё был отрицательным. клуб не смог бы ему дать гарантий. он мог бы просто подписать контракт в конце июня оценить как продвигаются дела у барсы потом решить сможет ли барса его зарегать попутно продавая шлак. а не ставить ультиматум тип давайте зарегайте меня за 48 часов продайте игроков на 80 лямов и т.д
Чтобы подписать контракт, должно было быть официальное предложение.
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