12 комментариев

По информации Фабрицио Романо, Месси принял решение перейти в «Интер Майами». Инсайдер заявил, что у «Барселоны» не осталось шансов вернуть аргентинца на «Камп Ноу», хотя клуб отчаянно пытался провернуть эту сделку.

Сейчас стало очевидно, что красивое возвращение Лео в родную команду – всего лишь сказка.

Месси никогда не был по-настоящему близок к летнему переходу в «блауграну», утверждает Гастон Эдул из аргентинского TYC Sports. Причина до банального проста: клуб не смог дать Лионелю никаких гарантий того, что каталонцы смогут подписать и зарегистрировать его контракт.

По словам Эдула, нападающий так и не получил официального предложения от «Барсы», а сам клуб даже не знал, сколько времени понадобится, чтобы подписать контракт с Лео. Журналист утверждает, что «блауграна» просто не смогла провернуть трансфер оперативно.

Клуб слишком затянул с проведением сделки, Месси решил не рисковать, а потому согласился на предложение американского «Интера».

Но для поклонников каталонской команды во всей этой истории есть и положительный момент. По данным того же Гастона Эдула, после трансфера Лионеля «Интер Майами» попытается подписать Бускетса, Альбу и Суареса.

Как вы отреагировали на новость о переезде Лео в США? А как смотрите на возможное воссоединение старой каталонской гвардии? Делитесь эмоциями в комментах.